Медведев назвал «двойным беззаконием» санкции против семей чиновников

Медведев связал введение ограничений против членов семей попавших под санкции политических деятелей с ранее действующей практикой «объективного вменения», которая не требовала доказательств для привлечения к уголовной ответственности.

Он считает, что эту «антигуманную» уголовно-правовую политику на Западе решили воспроизвести через блокировку счетов членов семей депутатов и чиновников и запреты на въезд.

«Вот возьмем санкции. Тут двойное беззаконие. Теперь за мифические, придуманные на Западе нарушения по их модели отвечают не только участники политических событий — государственные деятели или депутаты, но и их семьи, которые никак не способны повлиять на своих родственников. Раз решили европейские и американские законотворцы — значит, семья ответит. По полной схеме и без вины», — указал Медведев в своем Telegram-канале.

Зампред Совбеза напомнил Западу про обычаи итальянских преступных группировок: «За гибель сына хозяина дома от обрушения постройки, некачественно выполненной строителем, можно было убить сына строителя».