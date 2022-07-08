8 июля
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Политика

Канада ввела санкции против патриарха Кирилла и Марии Захаровой

Канада расширила санкционный список российских граждан и компаний. Об этом говорится в сообщении на сайте канадского правительства.

Патриарх Кирилл, апрель 2020.
Патриарх Кирилл, апрель 2020.
@patriarchkirill

Как следует из представленных данных, под антироссийские санкции попали, в частности, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

В общей сложности, в «черный список» включили еще 29 россиян и 15 юридических лиц, действующих на территории страны, в том числе несколько средств массовой информации.

Ранее сообщалось, что объявившая об уходе из России фармацевтическая компания Bristol Myers Squibb потребовала от российских медучреждений вернуть препараты «Ниволумаб».

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