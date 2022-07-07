7 июля
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Здоровье

Из российских больниц хотят забрать и уничтожить передовой препарат для лечения онкобольных

Фармацевтическая компания Bristol Myers Squibb (BMS) потребовала от российских медучреждений вернуть препараты «Ниволумаб».

Врач. Медицина.
Врач. Медицина.
CC0

Ранее фирма объявила об уходе с российского рынка.

По данным Всероссийской ассоциации онкологических пациентов, BMS не просто покидает рынок, но и изымает и уничтожает свой препарат для лечения онкобольных.

Это подтверждают национальные центры онкологии имени Блохина и имени Петрова, указывает bfm.ru. Сейчас там изучают, как перевести пациентов с экспериментального препарата на стандартную терапию.

Препарат «Ниволумаб» можно назвать экспериментальным лишь формально и только в случае России.

Как пояснили онкологи, препарат уже давно прошел сложные и комплексные испытания и применяется для лечения пациентов с целым рядом онкологических заболеваний во многих странах мира.

«Ниволумаб» — это скорее иммунотерапия, ингибитор, простыми словами — позволяет использовать иммунитет самого пациента для борьбы с опухолями.

Это современный, эффективный подход в лечении онкологии, но довольно дорогостоящий. Альтернативы есть у других компаний, хотя нельзя сказать, что это массовый продукт.

«Дело в том, что никаких формальных санкций на уровне правительств по направлению медицины нет. Все, что касается здравоохранения, попадает в такую гуманитарную категорию, которая пока, до текущего момента, даже не обсуждалась, вероятнее всего, это инициатива самой компании, таких немного, и это, как правило, достаточно небольшие компании. Есть примеры, когда достаточно крупные компании-вендоры, производители оборудования для диагностики, например, никаких официальных заявлений не делали, но вместе с тем приостановили отгрузки оборудования расходных материалов в Россию. Правда, обычно это звучит по тем позициям, где есть альтернатива, есть замены. Где один ингибитор — тоже так или иначе есть замена, но их совсем-совсем немного. Наверное, это пока не имеет массового характера», — пояснил Алексей Ремез, гендиректор компании онкологической диагностики Unim.

О компании

Компания BMS на рынке России работала с 1993 года выводила в оборот препараты против ВИЧ, гепатита B, сахарного диабета.

Сейчас, как пишут медицинские издания, BMS намерена передать свой российский бизнес швейцарской компании Swixx BioPharma.

Жалобы и обращение

Жалобы на решение BMS составила Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй» и направила ее Европейской коалиции больных раком.

Свое обращение составили представители Ассоциации онкологов Северо-Запада: они попросили компанию не забирать препараты, но пока не получили ответа.

Президент Всероссийской ассоциации онкологических пациентов Ирина Боровова обращалась в представительство BMS в России и просила оставить препараты, потому что лишать надежды больных людей бесчеловечно, пишет «Медвестник».

Поправки в законы

Вероятно, назрела необходимость в поправках в законы, считает медицинский юрист Иван Печерей, — чтобы таких ситуаций не возникало.

Ранее психолог Алтайского краевого онкодиспансера рассказала, как ведут себя пациенты и их родственники и чем им помочь.

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