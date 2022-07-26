Санкции и крепкий рубль. Что осложняет жизнь алтайским сельхозмашиностроителям в условиях экономических войн

Индекс промпроизводства в секторе сельхозмашиностроения Алтайского края продолжает держаться на положительном уровне. Об этом в ходе пленарной части конференции «Алтай Агро» рассказал министр промышленности региона Вячеслав Химочка. Однако почивать на лаврах преждевременно: санкции бьют по больным местам, доставляя всевозможные проблемы. Что сейчас больше всего беспокоит этот сектор экономики, читайте в материале altapress.ru.

Проблема № 1. Недоступность импортных комплектующих

Завод запасных частей из Рубцовска запустил программу импортозамещения еще в 2014 году. Тогда предприятие осознало свою зависимость от иностранных поставщиков и призадумалось, а вдруг что.

На начало того года у «РЗЗ» даже не было полноценного металлопроката, чтобы изготавливать узлы и комплектующие в достаточном количестве и нужного качества.

«Первое, что мы сделали, — пошли к металлургам. — Совместно с ними на протяжении трех лет разрабатывали и начали производить конструкционные стали», — объяснил представитель предприятия Станислав Кедик.

Уже позже родилась еще одна идея — создать на базе полуразрушенного завода тракторного электрооборудования технопарк — площадку, совместными с государством усилиями подготовленную под множество производств. Идея не нова — зарубежные промышленные гиганты давно ее практикуют. Дошло дело и до Алтайского края.

Строительство технопарка в Рубцовске. Сентябрь 2021 года. Ирина Пергаева

«Получили абсолютно новый современный завод, — рассказал Станислав Кедик. — Теперь мы можем в рамках имеющегося технологического оборудования получать полноценные аналоги импортных узлов и деталей, которые либо до последнего времени ставились на новую российскую технику, либо требуются иностранной технике, уже работающей на наших полях».

На сегодняшний день уровень локализации производства у рубцовского предприятия составляет порядка 95%. Однако есть свои сложности, например, с поставками подшипников. По словам Кедика, в этом плане есть надежды на азиатских партнеров.

С гидроцилиндрами все сложнее — компетенций у китайских поставщиков здесь не достаточно. Это значит, надо искать замену.

Строительство технопарка в Рубцовске. Сентябрь 2021 года. Ирина Пергаева

«На сегодняшний день реализуются проекты внутри России, и ряд заводов выполняют заказы по производству гидроцилиндров. Единственный нюанс — ряд компонентов в них импортные и надо их замещать», — сказал Кедик.

По его словам, в вопросах импорта техники и комплектующих есть один важный момент — крепкий курс рубля. Так уж получилось, что за счет этого у производителей из Турции, Индии и других дружественных стран на российском рынке появились преимущества.

При этом отечественные предприятия из-за подорожавшего металла на их фоне все чаще становятся не конкурентоспособными.

Проблема № 2. Недостаточный уровень поддержки

Компания «АгроЦентр», можно так сказать, выступает по обе стороны баррикад — она и производитель, и дилер импортной техники. В ее структуру входит успешно функционирующий сельмашзавод в Благовещенском районе.

Подготовка к масштабному агрофоруму «День сибирского поля 2022». Анна Зайкова

Президент компании Александр Костин не скрывает: проблемы с поставками иностранных образцов еще предстоят — зарубежные компании, так же как и Россия, ощущают гнет ответных санкций, а последствия коронавирусной пандемии не исчерпали себя. «Непонятно, что будет и с этой обезьяньей оспой», — считает Костин.

По его мнению, важно не допустить повторения ситуации 1990-х годов, когда из-за диспаритета цен и полного отсутствия господдержки машиностроение региона уходило в небытие, а продажи техники ограничивались тремя тракторами в год.

Эксперт полагает: в текущем году государству нужно уделить максимальное внимание отрасли, чтобы к следующей посевной свести к минимуму проблемы с нехваткой техники.

Александр Костин. Дмитрий Лямзин

Проблема № 3. Нехватка производственных площадей

Компания «Комплекс-Агро» известна далеко за пределами края. Она — лидер в России по выпуску оборудования для сушки и хранения зерна. Только норий, предназначенных для транспортировки зерна в составе технологических линий, в 2021 году было выпущено более 650 штук.

Руководитель предприятия Дмитрий Беляев утверждает: компания могла развиваться быстрее, если бы не нехватка площадей. Выкупать приходится все, что есть, даже самое бросовое. Из последнего — бывшая база на пр. Космонавтов в Барнауле.

«Это был натуральный Сталинград. Снесли все практически до нуля и собираем теперь обратно. Перестраиваем кровлю, стены, что приносит большие затраты, — рассказал Беляев. — Нам бы было интересно увидеть площадку в черте города, в которой нарезаны участки с коммуникациями. С ними, на самом деле, тоже есть проблемы. У нас имеется два гектара земли под еще одну производственную площадку. Стоит вопрос о строительстве цеха в 13 тыс. кв. метров, но приходится решать массу вопросов по электричеству, водоснабжению и так далее».

Дмитрий Беляев. Дмитрий Лямзин

По словам предпринимателя, эту площадку компания приобрела еще в 2021 году, полностью расчистила, но разрешения на строительство из-за нерешенных проблем до сих пор нет. Между тем, производителю остро не хватает еще как минимум 25 тыс. кв. м производственных площадей.

В ближайшее время компания планирует создать строительный альянс — коллаборацию для комплексной разработки объектов в АПК. Планируется, что в альянс будут входить банки, помогающие с финансированием проектов, поставщики оборудования и аттестованные строители.

Дмитрий Беляев,

генеральный директор компании «Комплекс-Агро»:

Создание альянса поможет нам в режиме «одного окна» решать многие вопросы и тиражировать такой опыт по всей стране. Это решение мы уже отработали с группой «Горкунов», для которой строим два объекта.

День сибирского поля — 2022 Дмитрий Лямзин

Что интересного придумали

Компания CSORT, выпускающая фотосепараторы и другое оборудование для АПК, в 2022 году запустила новый непрофильный проект. Речь идет о двух телеграмм-каналах для представителей аграрной отрасли.

Первый канал — Хлеборобот — аккумулирует актуальную статистику, аналитику, информацию по господдержке и научным разработкам. «Мы получили хороший отклик и за два месяца сформировали целевую аудиторию», — рассказал Виталий Савинков, исполнительный директор компании CSORT.

Компания «СиСорт» презентовала в Европе новый фотосепаратор. Архив компании «СиСорт»

Второй канал — Serp&Robot — нацелен на продажи. «Когда у тебя порвались связи с прежними контрагентами, ты вынужден искать новых. В нашем канале можно делать запросы по интересующей сельхозкультуре, географии продаж и периоду. В итоге появляются конкретные контакты с запросами», — объяснил Виталий Савинков.

Пользование каналами совершенно бесплатное.