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Экономика

Расходы на ЖКХ в Алтайском крае за год снизились

Алтайский край занял 23 место (из 85) в списке регионов по доле трат на коммуналку. За год расходы алтайских семей уменьшились, говорится в исследовании РИА Новости.

Кран. Горячая вода.
Кран. Горячая вода.
СС0

В структуре расходов среднестатистической семьи в Алтайском крае услуги ЖКХ составляют 8,8% (по итогам 2019 года). За год она снизилась на 0,7 процентных пункта.

По подсчетам экспертов, в среднем семья платит по счетам 2 913 рублей в месяц.

Наименьшая доля затрат на ЖКУ — в Ингушетии (4,9%). Также мало тратят жители Дагестана, Москвы, Тувы, Республики Алтай, Хакасии и Иркутской области.

Самая большая доля расходов в Коми (13,7%), на Чукотке (13,6%) и в Магаданской области (12,9%).

Позиции регионов в рейтинге объясняются влиянием различных факторов, в частности, уровень тарифов и доходов жителей.

Ранее сообщалось, что жители Камня-на-Оби решили не платить по счетам ЖКХ. Они подумали, что правительство освободило их от этой обязанности в период пандемии.

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