Расходы на ЖКХ в Алтайском крае за год снизились

В структуре расходов среднестатистической семьи в Алтайском крае услуги ЖКХ составляют 8,8% (по итогам 2019 года). За год она снизилась на 0,7 процентных пункта.
По подсчетам экспертов, в среднем семья платит по счетам 2 913 рублей в месяц.
Наименьшая доля затрат на ЖКУ — в Ингушетии (4,9%). Также мало тратят жители Дагестана, Москвы, Тувы, Республики Алтай, Хакасии и Иркутской области.
Самая большая доля расходов в Коми (13,7%), на Чукотке (13,6%) и в Магаданской области (12,9%).
Позиции регионов в рейтинге объясняются влиянием различных факторов, в частности, уровень тарифов и доходов жителей.
Ранее сообщалось, что жители Камня-на-Оби решили не платить по счетам ЖКХ. Они подумали, что правительство освободило их от этой обязанности в период пандемии.