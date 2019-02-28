Аналитики: в России резко взлетят цены на продукты

В 2019 году в России резко вырастут цены на продукты, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании «ФинЭкспертиза».

В первую очередь, подорожает хлеб, следует из данных аналитиков. Эксперты объяснили, что в 2018 году цены на пшеницу и рожь выросли на 54% и 30% соответственно. А с января существенно повысились тарифы ЖКХ и, как следствие, стоимость аренды производственных помещений и земли. Эксперты уверяют, что производители хлеба в любом случае ощутимо повысят цены на продукцию, чтобы сохранить прибыль.

Также в цене вырастет гречка. Аналитики объяснили, что это произойдет из-за резкого снижения количества посевов в 2018 году, по итогам которого валовый сбор культуры упал почти на 40%. Подорожали и удобрения, необходимые для выращивания гречки. Таким образом, цены на эту крупу снова взлетят, пишет ura.ru.

Цены на молоко подскочат из-за подорожания кормов в 2018 году на 36% и 30-процентного роста тарифов на энергоносители. Эти факторы, как утверждают аналитики, отразятся на ценах на молочную продукцию.

Ранее замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов пояснил, что при низких ценах невозможно развитие производства и покупатели должны это понимать.

«Корректировки цен, когда они сначала снижаются, а потом отскакивают вверх — это нормальное явление для рыночной экономики», — сказал он и добавил, что ситуация, когда стоимость продуктов держится на одном уровне, может указывать на наличие картельного сговора.