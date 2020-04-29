Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 апреля 26°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Аналитики выяснили, сколько зарплат смогли скопить жители Алтайского края

Жители Алтайского края в среднем накопили чуть больше 85 тысяч рублей на банковских вкладах. Такие данные приводит РИА Рейтинг.

Финансы.
Финансы.
СС0

Алтайский край расположился на 69 месте из 85 в рейтинге регионов по вкладам населения. На 1 марта объем вкладов в банках на душу населения в крае составляет 85,2 тысячи рублей. Это около 3,5 среднедушевых доходов за месяц.

Объем вкладов за два года в крае вырос на 13,8%. Доля валютных депозитов составила 7%.

Больше всего денег на депозитах у жителей Москвы — 858,7 тысяч рублей. Столица лидирует по объемам сбережений.

Всего в пересчете на одного жителя в России приходится порядка 210 тысяч рублей депозитов. В среднем россияне скопили чуть менее 6 среднемесячных зарплат.

По мнению аналитиков РИА Рейтинг, людям придется тратить свои сбережения из-за сокращения доходов. В особенности это касается работающих в сфере малого бизнеса, которые по тем или иным причинам останутся без работы.

Ранее altapress.ru писал, что власти Алтайского края ожидают роста долгов по зарплате на фоне пандемии коронавируса.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость