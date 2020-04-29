Аналитики выяснили, сколько зарплат смогли скопить жители Алтайского края

Жители Алтайского края в среднем накопили чуть больше 85 тысяч рублей на банковских вкладах. Такие данные приводит РИА Рейтинг .

Алтайский край расположился на 69 месте из 85 в рейтинге регионов по вкладам населения. На 1 марта объем вкладов в банках на душу населения в крае составляет 85,2 тысячи рублей. Это около 3,5 среднедушевых доходов за месяц.

Объем вкладов за два года в крае вырос на 13,8%. Доля валютных депозитов составила 7%.

Больше всего денег на депозитах у жителей Москвы — 858,7 тысяч рублей. Столица лидирует по объемам сбережений.

Всего в пересчете на одного жителя в России приходится порядка 210 тысяч рублей депозитов. В среднем россияне скопили чуть менее 6 среднемесячных зарплат.

По мнению аналитиков РИА Рейтинг, людям придется тратить свои сбережения из-за сокращения доходов. В особенности это касается работающих в сфере малого бизнеса, которые по тем или иным причинам останутся без работы.

Ранее altapress.ru писал, что власти Алтайского края ожидают роста долгов по зарплате на фоне пандемии коронавируса.