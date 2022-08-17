18 августа
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Экономика

Аналог приложения «Сбербанк Онлайн» появился в App Store

У приложения «Сбербанк Онлайн», удаленного из-за санкций, появился аналог в App Store. Его можно скачать в этом же онлайн-магазине, ТАСС.

Сбербанк.
Сбербанк.
Анна Зайкова, altapress.ru

Новое приложение называетя СБОЛ. Оно представляет собой агрегатор банковских приложений для российскиих пользователей. Его разработчик — компания «Открытые IТ-решения».

В Сбербанке подтвердили, что банковские сервисы кредитной организации доступны в этом сервисе.

«Оно безопасное и доступно для скачивания в App Store», — уточнили представитель банка.

В Сбере добавили, что клиентам, у которых уже установлено приложение «Сбербанк Онлайн», скачивать и устанавливать СБОЛ не нужно — весь набор сервисов и так доступен.

Напомним, с 12 апреля мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» на платформе iOS в связи с санкциями западных стран исчезло из магазина App Store. Оно больше недоступно для скачивания и обновления. При этом ранее установленные приложения продолжают работать, никаких ограничений по их использованию нет, и удалять их не надо.

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