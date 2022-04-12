12 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

Мобильное приложение Сбера на iOS стало недоступным в App Store

С 12 апреля мобильное приложение «СберБанк Онлайн» на платформе iOS в связи с санкциями западных стран исчезло из магазина App Store.

ПАО Сбербанк

Это означает, что оно больше недоступно для скачивания и обновлений, говорится в Telegram-канале Сбера.

В банке уверяют — ранее установленные приложения продолжат работать, никаких ограничений по их использованию нет, и удалять их не надо.

Клиенты, не успевшие установить приложение на свое устройство могут воспользоваться веб-версией «СберБанк Онлайн», адаптированной для мобильных устройств, пишет Lenta.ru. Она подходит для проведения всех операций.

Ранее Сбер ответил на самые популярные вопросы клиентов.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость