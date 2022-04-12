Мобильное приложение Сбера на iOS стало недоступным в App Store

С 12 апреля мобильное приложение «СберБанк Онлайн» на платформе iOS в связи с санкциями западных стран исчезло из магазина App Store.

Это означает, что оно больше недоступно для скачивания и обновлений, говорится в Telegram-канале Сбера.

В банке уверяют — ранее установленные приложения продолжат работать, никаких ограничений по их использованию нет, и удалять их не надо.

Клиенты, не успевшие установить приложение на свое устройство могут воспользоваться веб-версией «СберБанк Онлайн», адаптированной для мобильных устройств, пишет Lenta.ru. Она подходит для проведения всех операций.

Ранее Сбер ответил на самые популярные вопросы клиентов.