Антимонопольщики объяснили рост цен на бензин в Сибири рыночной ситуацией

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не увидела фактов завышения цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке.

«Мы проверили все факты, там, где имел место рост цен, там перед этим имело место падение цен. То есть в этом смысле ситуация рыночная — когда пониженный спрос, цены падали в рознице, когда повышенный — росли», — цитирует ТАСС замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

ФАС также не видит предпосылок к росту цен на бензина из-за истечения срока действия соглашения о заморозке оптовых цен после 1 июля.

17 июня глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку проверить подорожание бензина в Сибири и на Дальнем Востоке, пишет Тайга.инфо. Представитель вице-премьера тогда заявил, что рост цен находится в рамках инфляционных ожиданий с учетом повышения НДС, одобренного федеральными властями в 2018 году.

В мае-июне топливо серьезно подорожало в Новосибирской области, Забайкалье, Кузбассе, Приангарье и Туве. Цены также выросли на заправках Алтайского и Красноярского краев, Омской и Томской областях.

Ранее Независимый топливный союз (НТС) объявил Министерство финансов РФ «архитектором надвигающегося кризиса» в отрасли.

НТС указал, что в 2018 году к концу апреля розничные цены относительно января выросли на 19,5% по АИ-92 и по АИ-95, а на дизтопливо — на 16%.

В 2019 году, как отмечает НТС, рост цен на АИ-92 относительно января составил 26,4%, на АИ-95 — 27,7%, на дизтопливо — 3,2%.