Минфин обвинили в бензиновом кризисе

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак (курирует топливный комплекс) заявил об отсутствии причин для беспокойства из-за возможного роста цен на топливо.

Однако НТС указал, что в 2018 году к концу апреля розничные цены относительно января выросли на 19,5% по АИ-92 и по АИ-95, а на дизтопливо — на 16%.

В 2019 году, как отмечает НТС, рост цен на АИ-92 относительно января составил 26,4%, на АИ-95 — 27,7%, на дизтопливо — 3,2%.

«Минфин оказался не готов скорректировать показатели демпфера, чтобы он, наконец, заработал и позволил бы обеспечить минимальную маржинальность нефтепереработке, тем самым ограничив рост цен на моторное топливо и в опте, и в рознице», — отмечает НТС.

Прозвучали также обвинения в адрес Федеральной антимонопольной службы: по мнению НТС, ФАС позволила крупным нефтяным компаниям превратить биржевой механизм в средство «разгонки» оптовых цен, пишет polit.ru.

Предложения

Ранее во избежание кризиса президент Независимого топливного союза Павел Баженов предложил правительству вдвое снизить акцизы на топливо класса Евро 5, повысить продажи топлива на бирже и другие меры.

Вмешательство правительства

Весной 2018 года топливо на заправках резко подорожало — выше уровня инфляции почти в пять раз. В ситуацию пришлось экстренно вмешаться правительству, которое снизило акцизы на топливо, ввело специальную к ним надбавку и дало возможность вводить экспортные пошлины в размере 90% на нефтепродукты.

В конце марта 2019 года правительство и нефтяники продлили соглашения о заморозке цен на топливо еще на три месяца — до 1 июля, чтобы не допустить рост цен на бензин и дизель. После этого соглашения продлеваться не будут.