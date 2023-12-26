Апгрейд системы. Как инвестиции в теплоснабжение помогли большой энергокомпании увидеть потребителей новыми глазами

В 2023 году в Барнауле впервые могли заметить вблизи теплосетей необычную машину — передвижной опрессовочный центр. Его работа — одно из технических решений, найденных Сибирской генерирующей компанией (СГК) в ходе исполнения самых «денежных» и долгосрочных в истории Алтая проектов реновации теплосетевого хозяйства. Начало им положил переход города в ценовую зону теплоснабжения и запуск большой инвестпрограммы. Он же простимулировал энергетиков взглянуть на потребителей новыми глазами — глазами компании, работающей на конкурентном рынке. Мы выясняли, как это получилось.

Средство от фонтанов

Передвижные опрессовочные центры — можно сказать, последний писк моды в теплоэнергетике при проведении гидравлических испытаний теплосетей. Хотя дело, конечно, не в моде.

Эти механизмы (продукт отечественного машиностроения) задуманы, чтобы снизить риск крупных повреждений труб и теплосетей и, кроме того, сделать безопаснее работу персонала. «Тестируют» с их помощью небольшие участки. И в ходе опрессовки обходятся без привычных уже «фонтанов» — резких выбросов холодной сетевой воды.

Применяют эти машины еще и вот почему: они помогают сократить период сезонных отключений горячей воды, что очень досаждает потребителям. Поиск решений этой проблемы в СГК начали сразу после старта проектов по апгрей­ду систем теплоснабжения.

Если не будешь идти клиентам навстречу, монополию могут и подразрушить, — говорит Игорь Лузанов, директор Западно-Сибирского филиала СГК.

Передвижной опрессовочный центр. Фото предоставлено СГК.

Пиковый год

Большие инвестпроекты СГК стартовали в трех городах Алтая после перевода их в ценовую зону теплоснабжения по решению правительства РФ: в Барнауле — в 2019 году, в Бийске — в 2021-м. Первенцем был, напомним, Рубцовск, но это — отдельная история.

Цену на тепло энергетикам посчитали по-новому — по методу альтернативной котельной. Финансовые условия для инвестора стали предсказуемыми, а экономию больше не «срезали», как это было в старые тарифные времена. В итоге у энергетиков появились реальные стимулы повышения эффективности.

Проекты в Барнауле и Бийске распланировали на 10 лет, и городские власти их поддержали — собственно, понятно, почему. Количество повреждений на сетях (в том числе на самых больших, магистральных) ежегодно росло, а Рубцовск был вообще на грани замерзания.

Чтобы это исправить, надо было тратить в разы больше денег на систему доставки тепла — трубы, центральные тепловые пункты, насосные станции и т. п. Причем вложить максимум возможного в первые четыре-­пять лет, что и предусмотрел инвестпроект СГК.

В Барнауле пиковым по объему вложений в теплосетевое хозяйство стал 2023 год: 3,5 млрд рублей. Только объем перекладки трубопроводов достиг 37,7 километров, тогда как до старта инвестпроекта этот показатель даже в лучшие годы не превышал 11-13 километров.

Новые потребители

Между тем введение ценовой зоны положило начало не только оздоровлению теплосетевого хозяйства — оно простимулировало СГК еще и к поиску новых потребителей.

Компания стала активнее работать с застройщиками и подключать новые объекты. Только в 2023 году в зону ее интереса попали ЖК «Колумб», квартал 2036, высотки с улиц 6-й Нагорной, 15 и Промышленной, 6. Здесь строят трубопроводы общей протяженностью более 12 километров.

У компаний-застройщиков, вообще-то, есть выбор: строить локальные теплоисточники или все же «запитать» жилкомплекс от барнаульских ТЭЦ. С учетом всех нынешних и будущих расходов предложение от СГК оказалось интереснее.

Долой кочегарки

Новые потребители у СГК стали появляться и после закрытия части «кочегарок» — котельных, принадлежащих городу и переданных компании по соглашению с властями. Отопление домов начали переводить на ТЭЦ, подтягивая к ним трубу.

Впрочем, здесь все оказалось непросто. Расчеты показали: если котельная далеко, а ее потребление низкое, экономичнее перевести ее на природный газ. Или же на месте устаревшей построить новую, тоже газовую.

В 2023 году в Барнауле обновили оборудование на двух газовых теплоисточниках. Также взамен пяти старых угольных котельных построили четыре новых газовых и еще одну перевели на голубое топливо. Результатом стало не только повышение надежности теплоснабжения домов — городская атмосфера стала чище. Ведь дым от устаревших котельных поступал, можно сказать, прямиком в легкие горожан — хороших очистных сооружений там никогда не было.

В Барнауле, в частности, выбросы от котельных сокращаются на 200-300 тонн в год. И в 2024 году, по прогнозу, уменьшатся еще на 22%.

В 2023 году проведены работы по строительству и обновлению 7 газовых котельных. Фото предоставлено СГК.

Веерный принцип

Ну, а теперь вернемся к теме отключений горячей воды. До начала инвестпроекта в Барнауле период отключения составлял 22-24 дня, а иногда и месяц. К 2023 году достиг 13 дней. «С 2022 года СГК удерживает сроки опрессовки на уровне девяти дней плюс четыре — ремонт», — приводят данные в компании.

В Барнауле радикальные изменения начались, пожалуй, в 2021 году, когда энергетики провели эксперимент на ТЭЦ-3. Гидравлические испытания организовали по веерному принципу — горячую воду стали отключать отдельно по каждой из четырех магистралей. Опыт оценили как успешный.

Затем эксперимент продолжили на ТЭЦ-2 и занялись модернизацией ее коллекторов. Вот как объясняют в СГК суть изменений.

Во время гидравлических испытаний часть потребителей ТЭЦ-2 отключат от горячего водоснабжения, другую часть — нет. Затем они поменяются. Опрессовывая поочередно, мы можем направить на устранение дефектов на отключенной магистрали все ремонтные бригады. И это сокращает время устранения повреждений и отключения магистрали, — объясняет Игорь Лузанов.

Параллельно в ходе опрессовки и подготовки к зиме стали монтировать что-то вроде «обводной линии» — временного трубопровода. За счет этого без горячей воды потребители оставались лишь во время монтажа-демонтажа «времянки».

Свою роль сыграли и передвижные опрессовочные центры — в 2023 году с их помощью протестировали 299 километров трубопроводов, или 18%. Как стало известно «СК», в СГК поставили задачу довести период отключения горячего водоснабжения до семи дней.

Главный показатель

Надо сказать, что по мере реализации инвестпроекта энергетики совершенствовали процесс весенне-летней опрессовки и стали проводить больше испытаний за отведенное на это время. А чем больше испытаний, тем больше выявляется дефектов.

Результат был получен, на взгляд стороннего наблюдателя, парадоксальный: старые трубы активно меняют на новые, а количество повреждений растет. К примеру, в 2023 году при проведении гидравлических испытаний барнаульские энергетики выявили 764 повреждения, что на 12% больше, чем годом раньше.

Энергетики парадокса в этом не увидели и объяснили «СК»: количество потребителей, отключенных из-за повреждений в отопительном сезоне, устойчиво сокращается. А это — главный показатель. Иначе говоря, надежность теплоснабжения потребителей в осенне-зимний период объективно повышается, что и было главной задачей инвестпроекта.

Для сравнения: за два первых месяца отопительного сезона 2021 года под отключение попали 113,7 тыс. барнаульцев, а за тот же период 2023-го — 79,1 тыс. Итого: минус 30%.

Эффективные инвестиции

Впрочем, энергетики все же признают: в идеале объем перекладки сетей надо увеличить.

В СГК нашему изданию привели такие расчеты. На обслуживании компании «Барнаульская генерация» (дочерней структуры СГК) в Барнауле — 1 676 километров тепловых сетей. Максимальный срок их службы — 30 лет.

Чтобы за 30 лет заменить 100% трубопроводов, надо каждый год менять по 3,3%. То есть не меньше 55 километров. «Барнаульская генерация» за четыре года вышла на замену 34-37 километров в год, и это в разы выше, чем в «прошлой жизни». Но, как видим, этого недостаточно.

Очевидно, в ближайшие годы в СГК будут искать решения. А пока в компании заверили: замена сетей продолжится — до 2030 года в их обновление в Барнауле вложат еще 3,1 млрд рублей.

Настроены энергетики на то, чтобы максимально эффективно вложить тот объем инвестиций, о котором договорились с властями региона и города. И на то, чтобы обеспечить надежность и безопасность энергосистемы и комфорт потребителей.

Вложения СГК в Алтайском крае в 2023 году 6,8 млрд рублей вложено в систему теплоснабжения в Барнауле, Бийске и Рубцовске На 26% увеличились вложения по сравнению с 2022 годом

Работы на теплосетях В Барнауле — 37,7 км В Бийске — 8,6 км В Рубцовске

ремонт — 5,2 км

замена изоляции — 11 км

Реконструкция центральных тепловых пунктов В Барнауле — 40 Модернизация котельных В Барнауле — 7

В Бийске — 6

В Рубцовске — 1