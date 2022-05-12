Apple перестала быть самой дорогой в мире компанией

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco обогнала Apple и вышла на первое место в мире по капитализации, сообщает Bloomberg .

По данным агентства, капитализация нефтяной компании составила $2,43 трлн, в то время как у Apple — $2,42 трлн.

«Вы не можете сравнивать Apple с Saudi Aramco с точки зрения их бизнеса или фундаментальных показателей, но перспективы рынка сырьевых товаров улучшились», — сказал главный инвестиционный директор Tower Bridge Advisors Джеймс Мейер.

Он также пояснил — рынок сырья выигрывает от инфляции и дефицита предложения.

В агентстве также добавили, что даже в том случае, если такое изменение положений окажется недолгим и Apple снова вернет себе первое место, смена ролей подчеркивает силу основных игроков, действующих в мировой экономике, пишет Газета.Ru.

Цифры

В начале 2022 года рыночная стоимость Apple составляла $3 трлн, что примерно на $1 трлн больше, чем у Aramco. Однако с тех пор акции корпорации упали почти на 20%, в то время как у нефтяной компании выросли на 28%.