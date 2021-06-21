Арбитраж дал старт ликвидации барнаульского «ФорБанка», несмотря на отсутствие признаков банкротства

Арбитраж Москвы согласился с требованием Банка России принудительно ликвидировать «ФорБанк», одно из первых в Алтайском крае кредитных учреждений, в последние годы получившего московскую «прописку». При этом в решении суда указано: признаки банкротства у банка отсутствовали.

Ни признаков , ни обманов

Признаков банкротства у банка не выявили ни на момент отзыва лицензии 12 марта, ни в ходе работы временной администрации, следует из решения суда. Недостоверность отчетности не установлена.

Тем не менее арбитраж признал обоснованным заявление Банка России и 8 июня ввел его принудительную ликвидацию. Учредители «ФорБанка» решение суда не стали оспаривать, в ходе процесса ходатайств не заявляли.

Теперь к работе приступил ликвидатор — «Агентство по страхованию вкладов». В АСВ уже разъяснили: кредиторы вправе в любой момент предъявить к банку свои требования. Сроки проведения ликвидации и дату отчета суд не установил.

Офис «ФорБанка» в Барнауле. После отзыва лицензии. Facebook Евгений Косса.

Что сейчас происходит в банке и вокруг него

Как уже рассказывал altapress.ru, главное отличие ликвидации от банкротства банка — в первом случае удовлетворяются требования всех, кому он должен. Но к, сообщили в АСВ.

По данным на 15 июня, вкладчикам выплачено 95,5% страховки, или около 3,1 млрд рублей, ведется взыскание выданных банком ссуд.

А вот люди в нем еще работают: 143 работника находятся в режиме временного простоя, 80 уволены по собственному желанию (данные тоже на 15 июня).

Instagram «ФорБанка». @forbankbusiness

«ФорБанк» был старейшим банком, зарегистрированным в регионе, затем он вышел на федеральный уровень и перерегистрировался в Москве. У него не было долгов по налогам.

Источник, близкий к банку, объяснил altapress.ru, что проверка выявила несущественные нарушения. В то же время в ЦБ утверждали, что банк допускал нарушения требований законодательства. В частности, в области противодействия отмыванию доходов.