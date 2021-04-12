Центробанк определил судьбу лишенного лицензии «ФорБанка»: банкротства не будет

Банк России требует в арбитраже принудительно ликвидировать «ФорБанк», у которого отозвал лицензию 12 марта . Это означает, что финансово-емкой и, как правило, более длительной процедуры банкротства банка не будет, и что у этого кредитного учреждения не было признаков банкротства. Что это означает для его кредиторов?

Выбрали ликвидацию

При отзыве лицензии у банка есть два пути: его принудительная ликвидация или банкротство. В случае «ФорБанка», судя по заявлению Банка России, выбран первый вариант.

Заявление о ликвидации «ФорБанка» поступило в суд 1 апреля, его рассмотрят 12 мая.

Обычно суды такие заявления удовлетворяют — если, конечно, отсутствуют признаки несостоятельности (стоимость имущества превышает обязательства). Ведь отзыв лицензии — безусловное основание для ликвидации.

После принятия такого решения в «ФорБанк» назначат ликвидатора.

Жизнерадостная реклама «ФорБанка». Instagram «ФорБанка».

Не банкрот

У принудительной ликвидации банка, согласно разъяснению Банка России, есть два основания. Во-первых, у него отозвана лицензия, во-вторых, ко дню отзыва лицензии отсутствовали признаки банкротства.

Банкротство же означает, что банк не способен удовлетворить требования кредиторов или выплатить обязательные платежи. Но это не случай «ФорБанка».

По данным временной администрации, его активы (5,8 млрд рублей) превышают обязательства (5,15 млрд рублей) на 664 млн рублей. Таким образом, проблем с погашением обязательств не просматривается.

Нет проблем и с выплатой зарплат, выходных пособий, налогов, аренды и т.п. — с момента отзыва лицензии на это израсходовано около 24 млн рублей.

Между тем, источник в «ФорБанке» и ранее сообщал altapress.ru, что у банка не было проблем с ликвидностью и вкладчиками и он не задерживал платежи.

Жизнерадостная реклама «ФорБанка». Instagram «ФорБанка».

Чем они отличаются

Главное отличие ликвидации от банкротства — в первом случае удовлетворяются требования всех, кому должен банк. Как и произошло, например, в случае «Камчатскагропромбанка», ликвидация которого завершилась в конце марта.

По данным «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ), удовлетворено 100% требований кредиторов этого банка, включенных в реестр. Более того — по завершении процедуры даже осталось 53 млн рублей. Их распределят между акционерами.

И это — хорошая новость для всех, кто имел счета в «ФорБанке», но не вошел в число тех, кто вправе получить страховое возмещение. Например, некоммерческие организации.

Офис «ФорБанка» в Барнауле. Altapress.ru

Кроме этого принудительная ликвидации банка, как правило, короче процедуры банкротства. Так, «Камчатскагропромбанк» ликвидировали за два года. Для сравнения — «Зернобанк» банкротят с 2015 года, «Тальменка-Банк» — с 2017-го. И конца пока не видно.

Впрочем, банкротство «Алтайбизнес-Банка» завершили меньше чем за год. Но это скорее исключение.

Соответственно, принудительная ликвидация обычно менее затратная, чем процедура банкротства.

Тальменка банк. Анна Зайкова

Как дела в «ФорБанке»

В настоящий момент в банке работает временная администрация. По данным «АСВ» на 10 апреля, 82% страховых выплат получили все, кто на это имеет право — то есть 2,65 млрд рублей. Выплаты производятся через Сбербанк.

В общей сложности претендовать на выплаты могут 16 249 человек.

Численность персонала на дату отзыва лицензии составляла 249 человек. К 1 апреля пятеро уволились, в режиме временного простоя находилось 42 сотрудника.

Что случилось с банком

Банк России отозвал у «ФорБанка» лицензию 12 марта 2021 года.

В кредитном портфеле банка 1089 заемщиков, в том числе 228 юрлиц, 861 физлицо. По данным на 1 апреля, имеется просроченная задолженность как физических, так и юридических лиц.