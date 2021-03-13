Почему отозвали лицензию одного из первых алтайских банков и кто от этого пострадает

Как уже сообщал altapress ru, у одного из самых первых зарегистрированных на Алтае банков — «ФорБанка» — отозвана лицензия. В сообщении ЦБ объяснения этого звучат угрожающе: нарушения в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Однако источник, знакомый с ситуацией, полагает: это стандартная формулировка, реальные же причины отзыва лицензии в другом.

Какие нарушения выявлены в банке

Отзыву лицензии предшествовала большая проверка Центрального Банка РФ, сообщил источник, пожелавший остаться неизвестным.

Нарушения, отраженные в акте проверки, имели, по его словам, технический характер. Банк не приостанавливал платежи, у проверяющих не было замечаний к ликвидности, он не выдавал рискованные кредиты.

Среди замечаний было, например, такое: на протяжении полугода в банке неправильно рассчитывали фонд обязательных резервов по вкладам. При этом банк перечислял больше, чем положено, хотя, конечно, это тоже нарушение, рассказал собеседник.

Было выявлено и такое нарушение: в банке оформили перевод на сумму 150 тыс. рублей — его сделал клиент, паспорт которого был просрочен на две недели, что тоже является нарушением — паспорт должен быть действующим.

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Что намерены делать акционеры

С актом проверки в банке ознакомились. Отзыва лицензии по ее итогам не ожидали. Будут ли акционеры оспаривать решение регулятора в суде, пока неясно.

Почему все же отозвали лицензию

Формулировку, которую использовал ЦБ, обосновывая отзыв лицензии, источник altapress.ru называет стандартной. Истинная причина отзыва, по его мнению, — стремление регулятора сократить количество кредитных учреждений в России.

Государство держит одну линию — банков должно быть пять, и они должны быть государственными, — так собеседник описал этот подход.

Вклад. СС0

Чем это чревато для клиентов банка

Вклады в «ФорБанке» застрахованы. В подобных случаях ЦБ выбирает по конкурсу банк-агент, через который выплачивают вклады гражданам.

Суммы до 1,4 млн рублей на одного человека (с учетом причисленных процентов) выплачивают сразу и полностью. Выплаты начнутся Агентством по страхованию вкладов не позднее 26 марта 2021 года, пояснили в «Агентстве по страхованию вкладов».

Право на выплаты по вкладу имеют также малые предприятия (включенные в реестр) и отдельные юрлица (например, ТСЖ, дачные товарищества, благотворительные фонды и др.).

Мусорный регоператор «Эко-Комплекс» уже распространил в СМИ обращение с просьбой не пользоваться «ФорБанком» при оплате услуги. Потребителям барнаульской зоны при оплате за вывоз мусора необходимо использовать реквизиты других банков. Физлица могут оплачивают услугу по «Системе Город», юрлица — через «Альфа Банк».

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Какие трудности возможны

Трудности обычно возникают у тех физлиц, кто хранил во вкладе суммы более 1,4 млн рублей.

Превышение возвращают вкладчикам по ходу конкурсного производства или принудительной ликвидации банка за счет взыскания и реализации активов и иного имущества банка.

В целом процедура банкротства (ликвидации) банка может быть достаточно болезненной для его клиентов. В частности, у юрлиц «зависают» деньги на счетах. Их возвращают, но не сразу и далеко не всегда полностью — это происходит тоже за счет продажи активов и взыскания долгов.

Какой бы кредит вы ни взяли , возвращать его придется. Moscow-Live.ru/Flickr , CC BY-NC-SA

В ходе банкротства нередко оспариваются некоторые сделки.

Так, в деле «Зернобанка» суды выносили множество решений, согласно которым юрлица (а иногда и физлица) вынуждены были возвращать банку деньги, снятые меньше чем за месяц до назначения временной администрации.

Будет ли так же происходить в случае с «ФорБанком», пока неясно.

Справка

Количество региональных банков в Алтайском крае последовательно уменьшается. В сентябре 2015 года была отозвана лицензия у «Зернобанка», в В январе 2017 года у «Тальменка-банка», в январе 2018 года у «АлтайБизнес-Банка». Еще одно региональное кредитное учреждение- «Народный земельно-промышленный банк» — в 2017 году ликвидировался добровольно путем присоединения к «ФорБанку».