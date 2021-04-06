Вкладчикам «ФорБанка» уже выплатили 2,7 млрд рублей

Эта сумма составляет 82,8% от страховой ответственности АСВ по «ФорБанку». Возмещение уже получили 6,6 физических лиц и 781 юрлицо.
В АСВ отмечают, что вся необходимая информация о порядке выплаты страхового возмещения доступна по телефону горячей линии (8−800−200−08−05) и на сайте Агентства в разделе «Банки/Страховые выплаты/"ФорБанк» КБ (АО)".
Ликвидация «ФорБанка»
12 марта стало известно, что Банк России отозвал лицензию у «ФорБанка», впервые зарегистрированного в Барнауле в 1992 году, а в 2014 году сменившего «прописку» на московскую.
Центробанк России принял такое решение руководствуясь тем, что «ФорБанк» нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России.
В частности, есть нарушения в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.
Altapress.ru разбирался, кто пострадает от ликвидации банка и что будет дальше.