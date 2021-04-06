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Экономика

Вкладчикам «ФорБанка» уже выплатили 2,7 млрд рублей

Сбербанк продолжает осуществлять страховые выплаты клиентам проходящего ликвидацию «ФорБанка». Как сообщили в Агентстве по страхованию вкладов, по данным на 5 апреля вкладчикам уже было выплачено 2,7 млрд рублей.

Долги. Деньги.
Долги. Деньги.
altapress.ru

Эта сумма составляет 82,8% от страховой ответственности АСВ по «ФорБанку». Возмещение уже получили 6,6 физических лиц и 781 юрлицо.

В АСВ отмечают, что вся необходимая информация о порядке выплаты страхового возмещения доступна по телефону горячей линии (8−800−200−08−05) и на сайте Агентства в разделе «Банки/Страховые выплаты/"ФорБанк» КБ (АО)".

Ликвидация «ФорБанка»

12 марта стало известно, что Банк России отозвал лицензию у «ФорБанка», впервые зарегистрированного в Барнауле в 1992 году, а в 2014 году сменившего «прописку» на московскую.

Центробанк России принял такое решение руководствуясь тем, что «ФорБанк» нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России.

В частности, есть нарушения в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

Altapress.ru разбирался, кто пострадает от ликвидации банка и что будет дальше.

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