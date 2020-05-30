Арендатор «Индустриального» пошел в животноводство по-крупному

Новый арендатор тепличного комплекса «Индустриальный» заявил о реализации крупного инвестпроекта на 30 млрд рублей в Новосибирской области. Группа компаний «Горкунов» открывает направление по строительству ферм и откормочных площадок.

Об этом сообщает «Интерфакс». Пока известно, что за 7 лет «Горкунов» построит фермы и откормочные площадки в шести районах Новосибирской области. Это подтвердил замминистра сельского хозяйства области Владимир Пахомов.

Основные показатели инвестпроекта такие: инвестиции — 30 млрд рублей, количество ферм — 30, общая численность стада — 160 тыс. голов КРС.

Мясным животноводством ГК «Горкунов» планирует заниматься в Тогучинском, Доволенском, Карасукском, Баганском, Каргатском, Колыванском районах Новосибирской области. С муниципалитетами уже ведутся переговоры по оформлению земли в аренду либо выкупе убыточных или неэффективных хозяйств.

Тепличный комплекс «Индустриальный» новый арендатор взял в управление летом прошлого года, а уже к октябрю получил первый урожай. Однако после наступления экономического кризиса и пандемии широко о своих достижениях в Барнауле ГК «Горкунов» не распространялась.