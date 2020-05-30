Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 мая 21°C
Алтайское поле
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Арендатор «Индустриального» пошел в животноводство по-крупному

Новый арендатор тепличного комплекса «Индустриальный» заявил о реализации крупного инвестпроекта на 30 млрд рублей в Новосибирской области. Группа компаний «Горкунов» открывает направление по строительству ферм и откормочных площадок.

Стада коров с частных подворий на Алтае сокращаются.
Стада коров с частных подворий на Алтае сокращаются.
Анна Зайкова

Об этом сообщает «Интерфакс». Пока известно, что за 7 лет «Горкунов» построит фермы и откормочные площадки в шести районах Новосибирской области. Это подтвердил замминистра сельского хозяйства области Владимир Пахомов.

Основные показатели инвестпроекта такие: инвестиции — 30 млрд рублей, количество ферм — 30, общая численность стада — 160 тыс. голов КРС.

Мясным животноводством ГК «Горкунов» планирует заниматься в Тогучинском, Доволенском, Карасукском, Баганском, Каргатском, Колыванском районах Новосибирской области. С муниципалитетами уже ведутся переговоры по оформлению земли в аренду либо выкупе убыточных или неэффективных хозяйств.

Тепличный комплекс «Индустриальный» новый арендатор взял в управление летом прошлого года, а уже к октябрю получил первый урожай. Однако после наступления экономического кризиса и пандемии широко о своих достижениях в Барнауле ГК «Горкунов» не распространялась.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость