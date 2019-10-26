Новый арендатор комбината «Индустриальный» собрал первый урожай

Параллельно со сбором урожая на предприятии укладывают электросети светокультуры для ещё двух теплиц площадью 4 га.
Гендиректор ТК «Толмачевский» Андрей Седунов напомнил, что тепличный комбинат «Индустриальный» арендован пока только на ближайший год. Но даже в период аренды он намерен инвестировать в производство. В этом году 135 млн. рублей направили на полную реконструкцию досветки, замену оборотных средств в теплицах и дезинфекцию. В 2020 году в комбинат собираются вложить ещё 260 млн рублей.
В октябре комбинат планирует получить 56−60 тонн продукции. Сейчас на предприятии также выращивают рассаду томатов на 2 гектарах, первый урожай ждут к новому году.
Ранее сообщалось, что тепличный комбинат «Индустриальный», 100% акций которого принадлежит региону, решено ликвидировать. Предприятие оказалось не в состоянии вести хозяйственную деятельность и продолжать модернизацию. До того момента пока его имущество не продано, на площадке комплекса будет работать новосибирский арендатор.