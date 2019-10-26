Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 октября 2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Новый арендатор комбината «Индустриальный» собрал первый урожай

На тепличном комбинате «Индустриальный» начали собирать урожай огурцов. Овощеводы уже получили первые 10 тонн и планируют отгрузку в торговые сети Алтайского края, сообщает официальный сайт региона.

Новые теплицы акционерного общества "Индустриальный" в Барнауле.
Новые теплицы акционерного общества "Индустриальный" в Барнауле.
Барнаульская сетевая компания.

Параллельно со сбором урожая на предприятии укладывают электросети светокультуры для ещё двух теплиц площадью 4 га.

Гендиректор ТК «Толмачевский» Андрей Седунов напомнил, что тепличный комбинат «Индустриальный» арендован пока только на ближайший год. Но даже в период аренды он намерен инвестировать в производство. В этом году 135 млн. рублей направили на полную реконструкцию досветки, замену оборотных средств в теплицах и дезинфекцию. В 2020 году в комбинат собираются вложить ещё 260 млн рублей.

В октябре комбинат планирует получить 56−60 тонн продукции. Сейчас на предприятии также выращивают рассаду томатов на 2 гектарах, первый урожай ждут к новому году.

Ранее сообщалось, что тепличный комбинат «Индустриальный», 100% акций которого принадлежит региону, решено ликвидировать. Предприятие оказалось не в состоянии вести хозяйственную деятельность и продолжать модернизацию. До того момента пока его имущество не продано, на площадке комплекса будет работать новосибирский арендатор.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость