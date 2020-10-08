Арендаторы крупного барнаульского ТРЦ начали бить тревогу

Авторы обращения просят губернатора Алтайского края Виктора Томенко, главу Барнаула Вячеслава Франка и Роспотребнадзор не закрывать ТЦ, так как у арендаторов есть неотложные обязательства: налоги, кредиты, коммунальные платежи и так далее.
Копию письма опубликовали в соцсетях.
«В случае закрытия объектов возрастет угроза банкротства предпринимателей и организаций, вследствие этого увеличится число безработных, так как предприниматели и организации еще не справились с предыдущей приостановкой коммерческой деятельности», — говорится в письме.
Подписались под обращением 344 человека.
Ранее Роспотребнадзор направил письмо губернатору с предложением вернуть ряд ограничительных мер против распространения COVID-19.