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Экономика

Арендаторы крупного барнаульского ТРЦ начали бить тревогу

Арендаторы ТРЦ «Арена» в Барнауле написали обращение к властям с просьбой не допустить закрытия коммерческих объектов. Вторую волну закрытий они уже не переживут.

ТРЦ "Арена".
ТРЦ "Арена".
Настасья Коваленко

Авторы обращения просят губернатора Алтайского края Виктора Томенко, главу Барнаула Вячеслава Франка и Роспотребнадзор не закрывать ТЦ, так как у арендаторов есть неотложные обязательства: налоги, кредиты, коммунальные платежи и так далее.

Копию письма опубликовали в соцсетях.

«В случае закрытия объектов возрастет угроза банкротства предпринимателей и организаций, вследствие этого увеличится число безработных, так как предприниматели и организации еще не справились с предыдущей приостановкой коммерческой деятельности», — говорится в письме.

Подписались под обращением 344 человека.

Ранее Роспотребнадзор направил письмо губернатору с предложением вернуть ряд ограничительных мер против распространения COVID-19.

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