«Арендную амнистию» и отмену сборов предложили в Минпромторге

Минпромторг предложил «арендную амнистию» для всего потребительского рынка. Исключение составит только продовольственная торговля.

Для этого сегмента предлагается привязать ставку аренды к проценту от выручки, говорится в письме главы Минпромторга Дениса Мантурова премьер-министру Михаилу Мишустину.

В письме прописаны экстренные меры господдержки сферы общественного питания и услуг, а также владельцев коммерческой недвижимости сроком на полгода, сообщает ТАСС.

Максимальная ставка кредитов для общепита и сферы торговли непродовольствеными товарами должна быть ограничена 8%, говорится в письме. Общепиту и отрасли торговли непродовольствеными товарами предлагается позволить отправлять персонал в отпуск на полгода с выплатой пособий, пишет bfm.ru.

Минпромторг предлагает также отложить введение в РФ экологических и утилизационных сборов.

Ранее сообщалось, что глава Минпромторга РФ Денис Мантуров предложил ряд налоговых льгот для предприятий потребительского рынка. В частности, — отменить для общепита и предприятий потребрынка на полгода НДС, налог на прибыль и ввести полугодовые каникулы по ряду налогов и арендной плате. Эти предложения не относятся только к продуктовой торговле.

Также предлагается отменить начисление налогов с фонда оплаты труда штатного персонала.