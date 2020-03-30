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Экономика

Российский министр предложил отменить налог на прибыль и НДС

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров предлагает ряд налоговых льгот для предприятий потребительского рынка, сообщает ТАСС.

Магазины бытовой техники во время карантина.
Магазины бытовой техники во время карантина.
altapress.ru

В частности, — отменить для общепита и предприятий потребрынка на полгода НДС, налог на прибыль и ввести полугодовые каникулы по ряду налогов и арендной плате. Эти предложения не относятся только к продуктовой торговле.

Также предлагается отменить начисление налогов с фонда оплаты труда штатного персонала.

То же касается взимания единого налога на вмененный доход, налогов по упрощенной системе налогообложения и по патентной системе, пишет bfm.ru.

Выручка предприятий общественного питания, непродовольственной торговли и сферы услуг снизилась на фоне распространения коронавируса на 50−80%, необходимы срочные меры поддержки потребительского рынка, говорится в письме главы Минпромторга.

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