Российский министр предложил отменить налог на прибыль и НДС

В частности, — отменить для общепита и предприятий потребрынка на полгода НДС, налог на прибыль и ввести полугодовые каникулы по ряду налогов и арендной плате. Эти предложения не относятся только к продуктовой торговле.

Также предлагается отменить начисление налогов с фонда оплаты труда штатного персонала.

То же касается взимания единого налога на вмененный доход, налогов по упрощенной системе налогообложения и по патентной системе, пишет bfm.ru.

Выручка предприятий общественного питания, непродовольственной торговли и сферы услуг снизилась на фоне распространения коронавируса на 50−80%, необходимы срочные меры поддержки потребительского рынка, говорится в письме главы Минпромторга.