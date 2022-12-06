Арендную плату за городское имущество в Барнауле решили не повышать в 2023 году

Такое решение, утверждают депутаты, позволит поддержать малый и средний бизнес Барнаула в условиях санкций.
Арендную плату ежегодно индексируют на коэффициент инфляции. Крайстат сообщил, что инфляция в Алтайском крае с ноября 2021 года по октябрь 2022 года составила 13,4%.
В 2023 году будут индексировать платежи только по объектам инженерной инфраструктуры.
Так, сумма выпадающих доходов бюджета города на следующий год должна составить 1,7 млн рублей.
Ранее altapress.ru писал, какие важные решения приняли депутаты на ноябрьской сессии.
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