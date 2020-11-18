Армения получит от России гудрон

Россия будет поставлять в Армению нефтяной гудрон без пошлин и в согласованном объеме, пишет « Парламентская газета ».

Закон о ратификации этого договора Совфед планирует рассмотреть на заседании 18 ноября.

«Правила поставок гудрона регулируются протоколом к соглашению между Россией и Арменией о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов», — разъясняет издание.

Замминистра энергетики Анастасия Бондаренко ранее сообщила, что протокол подписали 7 апреля 2020 года.

Документ устанавливает, что Россия ежегодно будет поставлять гудрон в Армению беспошлинно и в объеме, согласованном сторонами.

Стоит отметить, что природный газ, нефть и алмазы также поставляют в Армению без уплаты пошлин — такое межправительственное соглашение приняли в 2013 году.

Ранее сообщали, что Россия введет миротворцев в Нагорный Карабах, согласно подписанному документу о полном прекращении всех боевых действий в зоне конфликта.