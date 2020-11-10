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10 ноября 3°C
Политика

Россия введет миротворцев в Нагорный Карабах, в Ереване громят правительство

Лидеры трех стран — Азербайджана, Армении и России — подписали заявление, в котором объявили о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта, сообщает РБК. Там будут находиться российские миротворцы, проинформировало РИА Новости в своем телеграм канале. После объявления мира в Ереване началась акция протеста.

Нагорный Карабах. До конфликта.
Нагорный Карабах. До конфликта.
gov.nkr.am

Военные действия прекращаются с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года, указано в заявлении президента России Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Миротворческий контингент России будет размещен вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией.

Владимир Путин заявил: он рассчитывает, что договоренности создадут условия для долгосрочного урегулирования конфликта «на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов».

Нагорный Карабах.
Нагорный Карабах.
venividi.ru

Между тем, после подписания соглашения в здание правительства Армении в Ереване ворвались десятки человек, передает «Дождь». Они громили двери и окна, сорвали табличку с кабинета премьер-министра Никола Пашиняна (подписавшего соглашение).

«Где Никол, где этот предатель?», — приводит «Интерфакс» слова одного из протестующих.

Армения и Азербайджан вступили в вооруженный конфликт 27 сентября. Они воевали за территорию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

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