Россия введет миротворцев в Нагорный Карабах, в Ереване громят правительство

Лидеры трех стран — Азербайджана, Армении и России — подписали заявление, в котором объявили о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта, сообщает РБК . Там будут находиться российские миротворцы, проинформировало РИА Новости в своем телеграм канале. После объявления мира в Ереване началась акция протеста.

Военные действия прекращаются с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года, указано в заявлении президента России Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Миротворческий контингент России будет размещен вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией.

Владимир Путин заявил: он рассчитывает, что договоренности создадут условия для долгосрочного урегулирования конфликта «на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов».

Нагорный Карабах. venividi.ru

Между тем, после подписания соглашения в здание правительства Армении в Ереване ворвались десятки человек, передает «Дождь». Они громили двери и окна, сорвали табличку с кабинета премьер-министра Никола Пашиняна (подписавшего соглашение).

«Где Никол, где этот предатель?», — приводит «Интерфакс» слова одного из протестующих.

Армения и Азербайджан вступили в вооруженный конфликт 27 сентября. Они воевали за территорию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.