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Экономика

Ассоциация компаний интернет-торговли обратилась в ЦБ с просьбой ограничить право некоторых покупателей получать кешбэк

Ассоциация компаний интернет-торговли обратилась в Центральный банк с инициативой внести изменения в законодательство, регулирующее начисление кешбэка. Об этом сообщают «Известия».

Представители бизнеса предложили ограничить возможность недобросовестных покупателей получать бонусы при возврате товара. Проблема заключается в том, что покупатели оформляют возврат после начисления кешбэка и для перечисления денег за товар указывают данные другой карты, таким образом сохраняя полученные ранее бонусы.

Суть программы лояльности заключается в том, что получение кешбэка напрямую зависит от совершения покупки. Предложенное решение не затронет обычных покупателей.

Подобная схема мошенничества была раскрыта рынком не сразу, но сейчас она полностью известна. Чтобы предотвратить ущерб всем участникам цепочки, включая добросовестных покупателей, необходимо скорректировать процедуру возврата.

Ранее сообщалось, что увеличили размер детского туристического кешбэка на Алтае.

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