20 марта
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Экономика

Увеличили размер детского туристического кешбэка на Алтае. Куда обращаться родителям

Власти Алтайского края вновь увеличили финансирование программы детского туристического кешбэка, сообщает altairegion22.

Виктор Томенко посетил детский лагерь «Юность».
Виктор Томенко посетил детский лагерь «Юность».
Антон Федотов

В этом году на эти цели направлено около 380 млн рублей.

Заявки на приобретение путевок начнут принимать 1 апреля на портале «Региональная информационная система «Детский отдых» camps.22edu.ru. На сервисе можно выбрать подходящий лагерь и смену, а также оформить путевку и софинансирование в режиме одного окна.

Математика

Средняя стоимость путевки составит 26 900 рублей. Чтобы родителям было проще организовать отдых детей, размер краевой поддержки составит 13 450 рублей.

А для многодетных семей, отправляющих на отдых не меньше троих детей до 15 лет, сумма компенсации выросла до 26 900 рублей.

В июне прошлого года губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил детский лагерь «Юность» и напомнил о программе «алтайский кэшбек».

Тогда губернатор лично оценил качество отдыха детей: осмотрел корпуса, спортивные площадки, бассейн, проверил качество питания в столовой. Он подчеркнул, что крайне важно, чтобы летний отдых прошел без происшествий, и попросил руководство лагеря уделить особое внимание безопасности ребят, их питанию, их досугу.

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