Виктор Томенко посетил детский лагерь «Юность» и напомнил о программе «алтайский кэшбек»

Губернатор Виктор Томенко посетил детский оздоровительный лагерь «Юность», чтобы лично проверить, в каких условиях живут и отдыхают дети. Он напомнил, что в регионе действует уникальная программа — «алтайский кэшбек», по которой семьи могут получать компенсацию стоимости путевки на сумму до 25 тыс. рублей.

Глава Алтайского края Виктор Томенко посетил лагерь «Юность», пообщался с сотрудниками лагеря и детьми, которые там отдыхают.

В первой смене лагеря отдыхают 755 детей — не только из Алтайского края, но и из других регионов России, в том числе из Новосибирска, Красноярска.

Губернатор лично оценил качество отдыха детей: осмотрел корпуса, спортивные площадки, бассейн, проверил качество питания в столовой. Он подчеркнул, что крайне важно, чтобы летний отдых прошел без происшествий, и попросил руководство лагеря уделить особое внимание безопасности ребят, их питанию, их досугу.

В частности, он договорился с Роспотребнадзором, что специалисты будут проверять уровень загрязнения воздуха по всему району, в том числе и в лагере.

Также губернатор напомнил об уникальной программе «алтайский кэшбек». В крае работает программа, по которой семья может получить компенсацию стоимости путевок на сумму 12,5 тыс. рублей.

Родители 13 тыс. детей воспользовались этой возможностью. В лагере «Юность» также есть дети, родители которых воспользовались этой системой — путевка для таких детей обошлась в 7,5 тыс. рублей.

Особенно выгодна такая акция для многодетных семей — ее стоимость может достигать 25 тыс. рублей.

Виктор Томенко напомнил, что любая семья в крае может воспользоваться кэшбеком, если спрос будет высоким, в следующем году правительство готово расширить программу.

Также глава региона поручил внимательно следить за здоровьем детей в лагере «Юность», недалеко от которого действует пожар.

Лесной пожар в Егорьевском районе. ГУ МЧС России по Алтайскому краю Лесной пожар в Егорьевском районе. ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Площадь пожара в Егорьевском районе за сутки выросла до 3,4 тыс. га. Губернатор договорился с Роспотребнадзором, что специалисты будут проверять уровень загрязнения воздуха по всему району, в первую очередь — в лагере.

Для безопасности ребят в лагере работает собственная добровольная пожарная дружина, дежурит машина скорой помощи, также есть два трактора, пожарная машина, две газели.

Ранее Виктор Томенко провел совещание в Егорьевском районе, где разгорелся второй за месяц крупный пожар.