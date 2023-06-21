21 июня
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Политика

Виктор Томенко посетил детский лагерь «Юность» и напомнил о программе «алтайский кэшбек»

Губернатор Виктор Томенко посетил детский оздоровительный лагерь «Юность», чтобы лично проверить, в каких условиях живут и отдыхают дети. Он напомнил, что в регионе действует уникальная программа — «алтайский кэшбек», по которой семьи могут получать компенсацию стоимости путевки на сумму до 25 тыс. рублей.

Виктор Томенко посетил детский лагерь «Юность».
Виктор Томенко посетил детский лагерь «Юность».
Антон Федотов

Глава Алтайского края Виктор Томенко посетил лагерь «Юность», пообщался с сотрудниками лагеря и детьми, которые там отдыхают.

В первой смене лагеря отдыхают 755 детей — не только из Алтайского края, но и из других регионов России, в том числе из Новосибирска, Красноярска.

Губернатор лично оценил качество отдыха детей: осмотрел корпуса, спортивные площадки, бассейн, проверил качество питания в столовой. Он подчеркнул, что крайне важно, чтобы летний отдых прошел без происшествий, и попросил руководство лагеря уделить особое внимание безопасности ребят, их питанию, их досугу.

В частности, он договорился с Роспотребнадзором, что специалисты будут проверять уровень загрязнения воздуха по всему району, в том числе и в лагере.

Также губернатор напомнил об уникальной программе «алтайский кэшбек». В крае работает программа, по которой семья может получить компенсацию стоимости путевок на сумму 12,5 тыс. рублей.

Родители 13 тыс. детей воспользовались этой возможностью. В лагере «Юность» также есть дети, родители которых воспользовались этой системой — путевка для таких детей обошлась в 7,5 тыс. рублей.

Особенно выгодна такая акция для многодетных семей — ее стоимость может достигать 25 тыс. рублей.

Виктор Томенко напомнил, что любая семья в крае может воспользоваться кэшбеком, если спрос будет высоким, в следующем году правительство готово расширить программу.

Также глава региона поручил внимательно следить за здоровьем детей в лагере «Юность», недалеко от которого действует пожар.

Лесной пожар в Егорьевском районе.
Лесной пожар в Егорьевском районе.
ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Лесной пожар в Егорьевском районе.
Лесной пожар в Егорьевском районе.
ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Площадь пожара в Егорьевском районе за сутки выросла до 3,4 тыс. га. Губернатор договорился с Роспотребнадзором, что специалисты будут проверять уровень загрязнения воздуха по всему району, в первую очередь — в лагере.

Для безопасности ребят в лагере работает собственная добровольная пожарная дружина, дежурит машина скорой помощи, также есть два трактора, пожарная машина, две газели.

Ранее Виктор Томенко провел совещание в Егорьевском районе, где разгорелся второй за месяц крупный пожар.

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