Виктор Томенко выехал в Егорьевский район, где разгорелся второй за месяц крупный пожар

Глава региона отмечает, что сильный ветер серьезно осложняет обстановку. Прогноз по погоде также остается неблагоприятным.
Со вчерашнего дня площадь пожара увеличилась с 80 до 1,2 тыс. га.
С огнем борются самолет-амфибия БЕ-200ЧС и 199 человек - сотрудники МЧС, Боровлянского лесхоза, «Алтайлеса», а также арендаторы лесных участков.
В их распоряжении 59 пожарных машин и другая техника. Действует оперативный штаб по тушению пожара.
"Проведу сегодня заседание с участием краевых руководителей МЧС и МВД, главы района и других ответственных лиц. Обсудим обстановку и планы действий. Если потребуется усиление - будем принимать необходимые решения", - заверил губернатор.
Напомним, первый пожар в Егорьевском районе вспыхнул 7 июня в Ракитовском лесничестве. Его потушили лишь 14 числа. Причиной стала сухая гроза.
Новый пожар разгорелся 19 июня, на этот раз в Лебяжинском лесничестве.
Ранее многодетная российская семья заживо сгорела при пожаре. Четверо из жертв - дети.