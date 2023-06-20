Виктор Томенко выехал в Егорьевский район, где разгорелся второй за месяц крупный пожар

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выехал в Егорьевский район, где разгорелся крупный лесной пожар, чтобы обсудить план действий на месте, сообщает он в своем Telegram-канале.

Глава региона отмечает, что сильный ветер серьезно осложняет обстановку. Прогноз по погоде также остается неблагоприятным.

Со вчерашнего дня площадь пожара увеличилась с 80 до 1,2 тыс. га.

С огнем борются самолет-амфибия БЕ-200ЧС и 199 человек - сотрудники МЧС, Боровлянского лесхоза, «Алтайлеса», а также арендаторы лесных участков.

Лесной пожар в Егорьевском районе. ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В их распоряжении 59 пожарных машин и другая техника. Действует оперативный штаб по тушению пожара.

"Проведу сегодня заседание с участием краевых руководителей МЧС и МВД, главы района и других ответственных лиц. Обсудим обстановку и планы действий. Если потребуется усиление - будем принимать необходимые решения", - заверил губернатор.

Напомним, первый пожар в Егорьевском районе вспыхнул 7 июня в Ракитовском лесничестве. Его потушили лишь 14 числа. Причиной стала сухая гроза.

Новый пожар разгорелся 19 июня, на этот раз в Лебяжинском лесничестве.

Ранее многодетная российская семья заживо сгорела при пожаре. Четверо из жертв - дети.