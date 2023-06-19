Новый лесной пожар заметили жители Егорьевского района

Возгорание заметили на территории Лебяжинского лесничества в Егорьевском районе, сообщает минприроды Алтайского края.

Пламя зафиксировали 19 июня в 15:30. Сейчас 132 пожарных тушат возгорание. В работе участвуют также 44 машины, лесопожарный комплекс, три легковушки и три трактора.

В министерстве отметили, что ситуацию контролируют, а при необходимости туда направят дополнительные силы и средства.

Недавно Егорьевский район уже пострадал от крупного пожара, который начался 7 июня в Ракитовском лесничестве. Возгорание произошло из-за сухой грозы.

Из-за огня, который распространился на площади 4,2 тыс. гектаров, перекрыли один участок дороги в регионе. Позже пламя распространилось более чем на 5 тыс. гектаров.

Кроме того, в соцсетях писали об эвакуации соседних населенных пунктов и о введении режим ЧС в Егорьевском районе. Пожар локализовали 10 июня, а потушили — 15.

Ранее крупный лесной пожар вспыхнул на границе Алтайского края и Казахстана.