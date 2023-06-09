Из зоны ЧС: площадь лесного пожара на Алтае увеличился до 5,2 га. На месте работают самолеты-амфибии

Пожар возник 7 июня после грозы. Накануне в районе введен режим ЧС, сообщает "Интерфакс".
В тушении пожара задействованы самолеты-амфибии Бе-200 — они с воздуха сливают воду на наиболее опасные участки. Вода - из Гилевского водохранилища. Увеличению площади пожара способствуют шквалистый ветер и аномальная температура воздуха.
Всего в тушении пожара задействованы 75 единиц техники. По сообщениям СМИ, ближайший населенный пункт от очага пожара находится в 10 километрах.
В ближайшее время на помощь алтайским огнеборцам прибудет группа десантников-парашютистов из Республики Алтай.