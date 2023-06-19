19 июня
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Происшествия

ЧП в селе: многодетная российская семья заживо сгорела при пожаре, четверо из жертв - дети

Накануне пожар унес жизни семи человек, среди которых четверо детей, сообщает "Интерфакс"..

Огонь. Пожар.
Огонь. Пожар.
CC0

Трагедия произошла в селе Саитово Татарстана. Тела семи человек найдены при разборе завалов, указывает Газета.Ru. Семья — неблагополучная.

Мать детей вышла из горящего дома перед трагедией и находилась во дворе. Она осталась живой. Женщине 29 лет, пишет chelny-izvest.ru.

Дом моментально охватило пламя. В нем находилось все большое семейство — 32-летний супруг женщины, 51-летняя мать, старший брат, заснувший после работы, и четверо детей.

Пожар тушили почти час из четырех стволов. Привлекались 43 человека и 17 единиц техники. От дома осталась лишь печная труба и одна стенка кирпичной кладки.

Возбуждено уголовное дело.

Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить работу по проведению противопожарных мероприятий. На особом внимании - многодетные семьи.

Причина произошедшего не указывается. Но проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее возбудили уголовное дело по факту гибели детей в пожаре в алтайском селе Вавилон. Внутри находилась женщина с тремя детьми.

Мать успела вынести грудного ребенка, однако трехлетняя девочка и шестилетний мальчик остались внутри. Они погибли в пожаре.

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