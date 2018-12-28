Атака на кошельки: какие товары и услуги подорожают в 2019 году и почему

В 2019 году наши с вами личные финансы подвергнутся довольно серьезной атаке. Из-за роста налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января, повышения акцизов на ряд товаров и некоторых других факторов цены на многие товары и услуги повысятся уже в первые месяцы нового года.

Краткое содержание

Коммунальные тарифы

Увеличение НДС с 1 января привело к корректировке политики установления тарифов для коммунальных компаний. Если раньше тариф увеличивали раз в год и только летом, то теперь небольшое увеличение (1,7%) произойдет уже с 1 января. А с 1 июля потребителей ждет новое увеличение.

Но есть и исключения: холодная вода для населения краевого центра с 1 июля, наоборот, подешевеет на 10,2% к январскому тарифу. В целом по краю, согласно указу губернатора края, совокупный платеж граждан за коммунальные услуги не может увеличиться с 1 января более чем на 1,7%, с 1 июля предельно допустимый рост — 4,8%.

Лед на остановках , общественный транспорт в Барнауле altapress.ru

Проезд на транспорте

Пока известно лишь о повышении проезда только в Барнауле. В маршрутках он подорожает с 20 до 25 рублей, в автобусах — с 20 до 23, в трамваях и троллейбусах — с 19 до 23 рублей. По транспортным картам в автобусах, трамваях и троллейбусах тариф будет единым — 21 рубль.

В целом же тарифная система на транспорте в краевом центре будет довольно сложной. Появится единый проездной на автобусы и горэлектротранпорт. Гражданам предложат два варианта: на 42 поездки за 840 рублей или на 20 поездок за 400 рублей.

АЗС. Заправки. Бензин. Анна Зайкова , altapress.ru

Бензин

Повлиять на стоимость ГСМ может и увеличение акциза на топливо, и рост НДС. Однако в правительстве РФ утверждают, что существенного роста цен на АЗС не допустят и для этого есть достаточно инструментов. Прогноз Центробанка — плюс 4,6%.

Продовольствие

Предварительные оценки — плюс 1−17%. Как пояснили в Центробанке, рост НДС повлияет только на две трети товаров и услуг потребительской корзины, по которой рассчитывается инфляция.

В социально значимые товары входят лекарства, мясо, овощи, крупы, продукты для детского и диабетического питания, ставка этого налога для них останется льготной. Однако удорожание бензина неизбежно приводит к росту транспортных и складских расходов, которые несут уже почти все производители.

В 2019 году в группе риска находятся хлеб и хлебобулочные изделия, фрукты и овощи, в их себестоимости велика доля расходов на транспортировку и хранение. А вот сыр может подорожать по другим причинам: из-за удорожания сырья. Прогноз роста — от 4−5 до 10%.

Мода. Одежда. Магазин. СС0

Одежда , обувь , техника

Возможный рост цен — 4−7%. Причины те же: увеличение НДС и транспортных расходов влияет и на цену одежды, обуви, бытовой техники. Между тем на цены могут повлиять и летние колебания на рынке валют — обычно это сказывается с некоторой задержкой. В итоге некоторые эксперты предполагают, что цены в дорогих магазинах на одежду и обувь могут вырасти на 15%, в бюджетных — на 5−10%.

Сотовая связь

Операторы сотовой связи «МегаФон», «Вымпелком» и Tele2 уже стали оповещать абонентов о повышении тарифов с начала 2019 года. Ориентировочный рост в январе — на 2−5%. Связывают это опять же с повышением НДС. При этом ожидается и вторая волна роста тарифов, связанная уже с исполнением операторами «пакета Яровой».

Медицина. Здоровье. Таблетки и БАДы. СС0

Импортные лекарства

На цену импортных лекарств может оказать влияние как летнее ослабление рубля, так и повышение НДС. Затронуть это может и российские медикаменты, производимые из зарубежного сырья.

По прогнозам, лекарства подорожают на 10−15%. Но весной планируется ввести электронную маркировку препаратов. А это потребует от производителей дополнительных вложений и тоже может повлиять на удорожание.

Алкоголь. СС0

Табак и алкоголь

На стоимость табачных изделий повлияет повышение акциза, которое произошло еще в июле. Но свою роль сыграют и изменения в налоговом законодательстве, и ослабление рубля. В Центробанке рассчитали, что максимально возможное повышение цен на табачные изделия составит 4,6%, на алкоголь — на 0,9%.

Доходы населения

По оптимистичным оценкам экспертов, покупательная способность граждан в 2019 году снизится на 5−5,5%, по пессимистичным — на 5−7%. Компенсировать потери должно было бы повышение зарплат и пенсий.

На сегодня известно, что пенсии неработающим пенсионерам повысятся с 1 января на 7,05%. А вот информация о росте зарплат пока не очень ясная. В министерстве образования края обещают повысить фонд оплаты труда учителей на 11%.

А губернатор края призвал руководителей алтайских организаций увеличить зарплату не менее чем на 10−15%. Соглашение об этом подписали представители бизнеса, профсоюзов и правительство региона.