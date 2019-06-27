Аудиторы не поняли, зачем российским таможенникам дорогие диваны с выпивкой

«Выявлены признаки злоупотреблений при заключении контрактов на сумму более 106 млн рублей. Среди них — завышение стоимости проектно-сметной документации по капремонту объектов таможенной службы», — поясняют в Счетной палате.
По информации ее аудиторов, Центральная базовая таможня не только завышала стоимость капитального ремонта, но и арендовала лишние помещения, а также закупала ненужное резервное имущество, пишет ura.ru.
Сумма работ по одному административному зданию в Москве выросла на 27,2 млн рублей за счет покупки дорогостоящих предметов интерьера (в том числе диванов со встроенными барами) и гоночных автосимуляторов.
А руководство ЦБТ собиралось создать собственную художественную студию.
В итоге ведомство Алексея Кудрина рекомендовало таможенникам устранить все нарушения и не допускать их повторения. Также полученная аудитором информация будет передана Госдуме, Совфеду, Генпрокуратуре и Федеральной таможенной службе. Не исключено, что по итогам анализа отчета Счетной палаты будут возбуждены уголовные дела.