Авиабилеты из-за обвала рубля могут резко подорожать с 12 марта

Международная ассоциация гражданской авиации (IATA) обнародовала новый курс валют на четверг, 12 марта. Уже с этого дня авиабилеты на международные рейсы могут подорожать более чем на 10%, сообщила ассоциация туроператоров России (АТОР).

Почему могут подорожать билеты

С четверга начнет действовать новый внутренний курс IATA, который привязан к устанавливаемому Центробанком курсу рубля относительно доллара и евро. С 12 марта билеты на международные рейсы подорожают на 9−12%.

В связи с повышением внутреннего курса евро IATA до 82 рублей, а доллара до 72,5 рубля, авиабилеты в Европу подорожают на 11,56%, а по долларовым направлениям — на 9,02%, говорится на сайте АТОР.

Сколько будут стоить билеты

В компании Biletix подсчитали, что средний чек бронирования авиабилетов туда-обратно по международным направлениям на неделе 2−8 марта составил 15 660 рублей.

После десятипроцентного увеличения средний чек составит 17 226 рублей, что, кстати, ниже, чем в прошлом году.

Могут подешеветь

В Aviasales сообщили РБК, что билеты дешевеют. На стоимость повлияло снижение спроса из-за коронавируса. По данным компании, 4 марта курс евро повышался на 4,25%, но средний чек на международные рейсы, наоборот, упал на 9,72%, до 12,7 тыс. рублей.

Тогда подорожали билеты во Францию и Чехию, но в некоторые страны билеты подешевели. Например, в Германию (на 4%, до 12,9 тыс. рублей), Испанию (на 5%, до 16,9 тыс. рублей) и Италию (на 11%, до 12,03 тыс. рублей).

«Некоторые перелеты действительно повысятся в цене, но будут и те направления, куда билеты подешевеют, как в этих примерах», — отметили в компании.

В Utair ожидают снижения стоимости перелетов из-за того, что у авиакомпаний с большой долей международных направлений простаивают самолеты, так как они вынуждены сокращать число полетов из-за эпидемии коронавируса.

Напомним, курс рубля снизился на фоне обвала цен на нефть, произошедшего в ночь на 9 марта.

Как ранее писал altapress.ru, зарубежные товары, ввозимые в Россию, могут подорожать в диапазоне 10−35% на фоне падения курса рубля.