Авиабилеты из-за обвала рубля могут резко подорожать с 12 марта

Почему могут подорожать билеты
С четверга начнет действовать новый внутренний курс IATA, который привязан к устанавливаемому Центробанком курсу рубля относительно доллара и евро. С 12 марта билеты на международные рейсы подорожают на 9−12%.
В связи с повышением внутреннего курса евро IATA до 82 рублей, а доллара до 72,5 рубля, авиабилеты в Европу подорожают на 11,56%, а по долларовым направлениям — на 9,02%, говорится на сайте АТОР.
Сколько будут стоить билеты
В компании Biletix подсчитали, что средний чек бронирования авиабилетов туда-обратно по международным направлениям на неделе 2−8 марта составил 15 660 рублей.
После десятипроцентного увеличения средний чек составит 17 226 рублей, что, кстати, ниже, чем в прошлом году.
Могут подешеветь
В Aviasales сообщили РБК, что билеты дешевеют. На стоимость повлияло снижение спроса из-за коронавируса. По данным компании, 4 марта курс евро повышался на 4,25%, но средний чек на международные рейсы, наоборот, упал на 9,72%, до 12,7 тыс. рублей.
Тогда подорожали билеты во Францию и Чехию, но в некоторые страны билеты подешевели. Например, в Германию (на 4%, до 12,9 тыс. рублей), Испанию (на 5%, до 16,9 тыс. рублей) и Италию (на 11%, до 12,03 тыс. рублей).
«Некоторые перелеты действительно повысятся в цене, но будут и те направления, куда билеты подешевеют, как в этих примерах», — отметили в компании.
В Utair ожидают снижения стоимости перелетов из-за того, что у авиакомпаний с большой долей международных направлений простаивают самолеты, так как они вынуждены сокращать число полетов из-за эпидемии коронавируса.
Напомним, курс рубля снизился на фоне обвала цен на нефть, произошедшего в ночь на 9 марта.
Как ранее писал altapress.ru, зарубежные товары, ввозимые в Россию, могут подорожать в диапазоне 10−35% на фоне падения курса рубля.