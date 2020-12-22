CTRL+ALT+DEL. Как алтайские «айтишники» перезагрузились и справились с коронакризисом

Экономические потрясения 2020 года оказались не столь критичными для рынка информационных технологий (IT). Более того, некоторые компании смогли продемонстрировать финансовый рост, в исключительных случаях — весьма существенный. К такому выводу пришли участники экспертного совета в сфере IT. Круглый стол прошел в ИД «Алтапресс». Рассказываем, как пережили этот неоднозначный год бизнес и академическое сообщество, а также какие проекты были реализованы в нашем регионе.

Партнерство операторов

Евгений Зрюмов, министр связи и цифрового развития Алтайского края, выделил три самых интересных с его точки зрения проекта уходящего года. В первую очередь, Зрюмов отметил IT-проект, реализуемый в крае компанией «ЭР-Телеком», — подключение к высокоскоростному интернету социально значимых объектов.

Чиновник заодно поблагодарил компании «Ростелеком» и «Билайн», которые также внесли серьезный вклад в реализацию данного проекта. Очевидно, что в данном случае речь идет и о партнерстве операторов связи с «ЭР-Телекомом» при решении национального проекта, и о собственных планах компаний по расширению интернет-связи.

Экспертный совет по информационным технологиям в Барнауле. 3 декабря 2020 года Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

Напомним, что именно пермская компания «ЭР-Телеком» выиграла в Алтайском крае федеральный конкурс на подключение социально значимых объектов к интернету. До конца 2021 года по госконтракту «ЭР-Телеком Холдинг» обязан подключить более 2 тыс. социально значимых объектов края. По данным министерства, темпы работ выдерживают плановые показатели.

Кроме того, Зрюмов выделил проект online-visit.ru, обеспечивающий дистанционное взаимодействие медицинских работников с пациентами.

Но особое внимание цифровой министр уделил проекту, реализованному компанией «Ростелеком», — это создание 40 колл-центров по COVID-19 для поликлиник Алтайского края, 22 из которых работают в Барнауле, 11 и семь — в Бийске и Рубцовске соответственно. На сегодняшний день в них задействовано 176 операторов, в среднем здесь обрабатывается до 11 тыс. звонков в день.

Виктор Томенко лично ознакомился с тем , как оказывается медицинская помощь в ковидном госпитале и поликлиниках краевой столицы. Пресс-служба Управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края

Евгений Зрюмов,

министр цифрового развития:

Губернатор Виктор Томенко увидел проблему — перегрузка телефонных сетей, из-за которой люди не могли дозвониться до больниц — и дал поручение минздраву совместно с нашим ведомством приступить к ее решению. Здесь плечо подставил «Ростелеком» — компания реализовала виртуальную АТС, которая позволяет организовывать динамическую маршрутизацию трафика, перестраивать работу поликлиник в нужном направлении. Мы одними из первых запустили эту работу и в некотором смысле являемся примером для других регионов.

Продолжая обсуждение проекта, Светлана Седова, директор по работе с корпоративным и госсегментом Алтайского филиала «Ростелекома», подчеркнула, что компании совместно с минцифры удалось организовать колл-центр меньше чем за неделю. А Зрюмов заметил, что реализация проекта позволила кратно сократить «неудовлетворенность жителей Алтайского края перегруженностью телефонных линий».

Экспертный совет по информационным технологиям в Барнауле. 3 декабря 2020 года Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

Медработников совсем не хватает

Павел Плетнев, учредитель «Центра информационной безопасности», главный директор «Рустелетеха», отметил, что объем инвестиций в проекты компании в этом году заметно снизился. Правда, финансового спада, который должен был случиться в 2020 году из-за введенных ограничений, удалось избежать. В течение последних двух лет компания активно развивала филиал в Кемеровской области, который позволил реализовать сдачу крупных проектов, тем самым обеспечив небольшой рост показателей.

Напомним, что проект online-visit.ru, разработанный компанией «Рустелетех», обеспечивает дистанционное взаимодействие медицинских работников края с пациентами — такая практика особенно актуальна в период пандемии. Тем не менее, в этом году компания столкнулась с серьезными препятствиями. «Врачей не хватало не только в поликлиниках, набрать их для онлайн-работы тоже оказалось совсем непросто», — отметил эксперт.

Также Плетнев рассказал, что компания в экстренном порядке была вынуждена интегрироваться как с федеральной медицинской системой, так и с региональной. Теперь через «Госуслуги» проводится авторизация и идентификация граждан, что позволяет определить, к какой поликлинике те приписаны и какой врач, соответственно, должен лечить пациента. Работа была завершена этим летом.

Павел Плетнев , гендиректор «Центр информационной безопасности». Ксения Морозова

Плетнев добавил, что платформа изначально позиционировалась как коммерческая, но теперь она будет предоставлять бесплатные услуги за счет применения ДМС-страхования. Кроме того, подчеркивает эксперт, сотрудничество с государством позволит пополнять бюджет края, а также финансировать государственные учреждения за счет телеконсультаций.

Аэропорт и минобороны

Также за счет выхода на новые рынки обеспечить рост выручки удалось компании «Галэкс». Владимир Графеев, генеральный директор научно-технического центра «Галэкс», подчеркнул, что покорение соседних регионов началось пять лет назад. За счет своих филиалов компания, несмотря на весьма тяжелый год, смогла обеспечить рост в 10%.

Так, на промышленном предприятии «Полюс» в Северо-Енисейском районе Красноярского края, занимающемся добычей золота, компания «Галэкс» установила IT-вышки. «Мы создали связь на всей территории для геопозиционирования людей и автотранспорта», — отмечает Графеев. Спикер заверил, что проект дал хороший экономический эффект предприятию, позволил более тщательно «следить за работой сотрудников».

Кроме того, компания в этом году завершила создание системы безопасности аэропорта Кача в Крыму. Графеев заметил: после этого на «Галэкс» обратило внимание Министерство обороны РФ, и в результате удалось подписать три контракта на 2021 год по обеспечению систем безопасности в трех воинских частях Московской области.

Владимир Графеев на «Школе успеха». Анна Зайкова

В 2020 году НТЦ «Галэкс» запустил оборудование в ЦОДе правительства Алтайского края. Спикер добавил, что у минцифры большие планы по внедрению различных сервисов, в чем компания с удовольствием поможет совершенствоваться.

Помимо этого, «Галэкс» в 2020 году являлся одним из организаторов традиционного в нашем регионе IT-форума. Графеев заметил, что форум впервые проходил «на удаленке» на протяжении трех дней. При этом посещаемость доходила до 200 участников в онлайне.

Что обещают вузы

В качестве представителя научной среды участие в совете принял Александр Авдеев, декан факультета информационных технологий АлтГТУ. Спикер отметил, что текущий год для факультета оказался весьма непростым, правда, адаптироваться к новым условиям обучения получилось довольно быстро. Последние несколько лет университет разрабатывал онлайн-курсы по дисциплинам вуза, и к 2020-му большая часть этой работы уже была проделана.

Экспертный совет по информационным технологиям в Барнауле. 3 декабря 2020 года Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

Авдеев добавил: с технической частью университет успешно справляется — вдвойне приятно, что на этом фоне министерство образования увеличило количество бюджетных мест по IT-специальностям, в следующем году их будет в АлтГТУ больше 300.

В свою очередь Андрей Бобров, начальник управления информатизации АлтГУ, отметил, что в этом году классическому университету удалось подготовить порядка 2 тыс. дистанционных учебных курсов. Эта работа осуществлялась в рамках федерального проекта «Цифровой сертификат». Суть его в том, что студенты могли пройти дополнительное обучение информационным технологиям за счет выделенных их федерального бюджета средств.

Экспертный совет по информационным технологиям в Барнауле. 3 декабря 2020 года Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

Кроме того, Бобров поблагодарил НТЦ «Галэкс», который помог объединить подразделения вуза в «единый бизнес-процесс». Спикер добавил, что в сотрудничестве с «Галэксом» вуз также запускает «кампусный проект» — использование банковских карт «Сбера» и «ВТБ» в качестве идентификатора личности.

Цифра в банке

Ирина Бубенко, региональный управляющий Альфа-Банком в Барнауле, выделила основные достижения IT в работе банка в этом году.

Экспертный совет по информационным технологиям в Барнауле. 3 декабря 2020 года Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

Во-первых, банк перевел существенное количество операций в мобильное приложение, при этом офисы не были закрыты для клиентов.

Во-вторых, были введены эффективные информационные проекты, которыми, по мнению спикера, клиенты из числа крупного и среднего бизнеса остались довольны. К примеру, если раньше Альфа-Банк проводил обучение, семинары и конференции очно, то сейчас у компании существует платформа, на которой проводятся вебинары.