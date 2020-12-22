CTRL+ALT+DEL. Как алтайские «айтишники» перезагрузились и справились с коронакризисом

Партнерство операторов
Евгений Зрюмов, министр связи и цифрового развития Алтайского края, выделил три самых интересных с его точки зрения проекта уходящего года. В первую очередь, Зрюмов отметил IT-проект, реализуемый в крае компанией «ЭР-Телеком», — подключение к высокоскоростному интернету социально значимых объектов.
Чиновник заодно поблагодарил компании «Ростелеком» и «Билайн», которые также внесли серьезный вклад в реализацию данного проекта. Очевидно, что в данном случае речь идет и о партнерстве операторов связи с «ЭР-Телекомом» при решении национального проекта, и о собственных планах компаний по расширению интернет-связи.
Напомним, что именно пермская компания «ЭР-Телеком» выиграла в Алтайском крае федеральный конкурс на подключение социально значимых объектов к интернету. До конца 2021 года по госконтракту «ЭР-Телеком Холдинг» обязан подключить более 2 тыс. социально значимых объектов края. По данным министерства, темпы работ выдерживают плановые показатели.
Кроме того, Зрюмов выделил проект online-visit.ru, обеспечивающий дистанционное взаимодействие медицинских работников с пациентами.
Но особое внимание цифровой министр уделил проекту, реализованному компанией «Ростелеком», — это создание 40 колл-центров по COVID-19 для поликлиник Алтайского края, 22 из которых работают в Барнауле, 11 и семь — в Бийске и Рубцовске соответственно. На сегодняшний день в них задействовано 176 операторов, в среднем здесь обрабатывается до 11 тыс. звонков в день.
Евгений Зрюмов,
министр цифрового развития:
Губернатор Виктор Томенко увидел проблему — перегрузка телефонных сетей, из-за которой люди не могли дозвониться до больниц — и дал поручение минздраву совместно с нашим ведомством приступить к ее решению. Здесь плечо подставил «Ростелеком» — компания реализовала виртуальную АТС, которая позволяет организовывать динамическую маршрутизацию трафика, перестраивать работу поликлиник в нужном направлении. Мы одними из первых запустили эту работу и в некотором смысле являемся примером для других регионов.
Продолжая обсуждение проекта, Светлана Седова, директор по работе с корпоративным и госсегментом Алтайского филиала «Ростелекома», подчеркнула, что компании совместно с минцифры удалось организовать колл-центр меньше чем за неделю. А Зрюмов заметил, что реализация проекта позволила кратно сократить «неудовлетворенность жителей Алтайского края перегруженностью телефонных линий».
Медработников совсем не хватает
Павел Плетнев, учредитель «Центра информационной безопасности», главный директор «Рустелетеха», отметил, что объем инвестиций в проекты компании в этом году заметно снизился. Правда, финансового спада, который должен был случиться в 2020 году из-за введенных ограничений, удалось избежать. В течение последних двух лет компания активно развивала филиал в Кемеровской области, который позволил реализовать сдачу крупных проектов, тем самым обеспечив небольшой рост показателей.
Напомним, что проект online-visit.ru, разработанный компанией «Рустелетех», обеспечивает дистанционное взаимодействие медицинских работников края с пациентами — такая практика особенно актуальна в период пандемии. Тем не менее, в этом году компания столкнулась с серьезными препятствиями. «Врачей не хватало не только в поликлиниках, набрать их для онлайн-работы тоже оказалось совсем непросто», — отметил эксперт.
Также Плетнев рассказал, что компания в экстренном порядке была вынуждена интегрироваться как с федеральной медицинской системой, так и с региональной. Теперь через «Госуслуги» проводится авторизация и идентификация граждан, что позволяет определить, к какой поликлинике те приписаны и какой врач, соответственно, должен лечить пациента. Работа была завершена этим летом.
Плетнев добавил, что платформа изначально позиционировалась как коммерческая, но теперь она будет предоставлять бесплатные услуги за счет применения ДМС-страхования. Кроме того, подчеркивает эксперт, сотрудничество с государством позволит пополнять бюджет края, а также финансировать государственные учреждения за счет телеконсультаций.
Аэропорт и минобороны
Также за счет выхода на новые рынки обеспечить рост выручки удалось компании «Галэкс». Владимир Графеев, генеральный директор научно-технического центра «Галэкс», подчеркнул, что покорение соседних регионов началось пять лет назад. За счет своих филиалов компания, несмотря на весьма тяжелый год, смогла обеспечить рост в 10%.
Так, на промышленном предприятии «Полюс» в Северо-Енисейском районе Красноярского края, занимающемся добычей золота, компания «Галэкс» установила IT-вышки. «Мы создали связь на всей территории для геопозиционирования людей и автотранспорта», — отмечает Графеев. Спикер заверил, что проект дал хороший экономический эффект предприятию, позволил более тщательно «следить за работой сотрудников».
Кроме того, компания в этом году завершила создание системы безопасности аэропорта Кача в Крыму. Графеев заметил: после этого на «Галэкс» обратило внимание Министерство обороны РФ, и в результате удалось подписать три контракта на 2021 год по обеспечению систем безопасности в трех воинских частях Московской области.
В 2020 году НТЦ «Галэкс» запустил оборудование в ЦОДе правительства Алтайского края. Спикер добавил, что у минцифры большие планы по внедрению различных сервисов, в чем компания с удовольствием поможет совершенствоваться.
Помимо этого, «Галэкс» в 2020 году являлся одним из организаторов традиционного в нашем регионе IT-форума. Графеев заметил, что форум впервые проходил «на удаленке» на протяжении трех дней. При этом посещаемость доходила до 200 участников в онлайне.
Что обещают вузы
В качестве представителя научной среды участие в совете принял Александр Авдеев, декан факультета информационных технологий АлтГТУ. Спикер отметил, что текущий год для факультета оказался весьма непростым, правда, адаптироваться к новым условиям обучения получилось довольно быстро. Последние несколько лет университет разрабатывал онлайн-курсы по дисциплинам вуза, и к 2020-му большая часть этой работы уже была проделана.
Авдеев добавил: с технической частью университет успешно справляется — вдвойне приятно, что на этом фоне министерство образования увеличило количество бюджетных мест по IT-специальностям, в следующем году их будет в АлтГТУ больше 300.
В свою очередь Андрей Бобров, начальник управления информатизации АлтГУ, отметил, что в этом году классическому университету удалось подготовить порядка 2 тыс. дистанционных учебных курсов. Эта работа осуществлялась в рамках федерального проекта «Цифровой сертификат». Суть его в том, что студенты могли пройти дополнительное обучение информационным технологиям за счет выделенных их федерального бюджета средств.
Кроме того, Бобров поблагодарил НТЦ «Галэкс», который помог объединить подразделения вуза в «единый бизнес-процесс». Спикер добавил, что в сотрудничестве с «Галэксом» вуз также запускает «кампусный проект» — использование банковских карт «Сбера» и «ВТБ» в качестве идентификатора личности.
Цифра в банке
Ирина Бубенко, региональный управляющий Альфа-Банком в Барнауле, выделила основные достижения IT в работе банка в этом году.
Во-первых, банк перевел существенное количество операций в мобильное приложение, при этом офисы не были закрыты для клиентов.
Во-вторых, были введены эффективные информационные проекты, которыми, по мнению спикера, клиенты из числа крупного и среднего бизнеса остались довольны. К примеру, если раньше Альфа-Банк проводил обучение, семинары и конференции очно, то сейчас у компании существует платформа, на которой проводятся вебинары.
Справка. Кто пользуется телемедициной
46% жителей Алтайского края пользуются телемедицинскими консультациями. Правда, сожалеет Павел Плетнев, среди активных пользователей довольно мало пожилых людей. Лечится дистанционно по преимуществу молодое поколение (граждане до 35 лет), и лишь 20% — это люди до 45−50 лет. На платформе сервиса за год было проведено свыше 3,5 тыс. консультаций.