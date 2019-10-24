В ближайшие два года компания «ЭР-Телеком» (бренд «Дом.ru») перестанет быть исключительно барнаульским интернет-провайдером и построит сети по всему Алтайскому краю. Возможно, она станет первой, кто протестирует в регионе мобильную сеть 5G уже в 2020 году. Кроме этого, оператор планирует значительно ускорить свой интернет и развивать на базе модернизированной сети «умные» сервисы. Директор филиала «Дом.ru» в Барнауле Евгений Макагонов рассказал altapress.ru, почему интенсивное развитие услуг несовместимо с демпинговыми тарифами.

Краткое содержание

— Гендиректор «ЭР-Телекома» Андрей Кузяев объявил , что намерен построить диджитал-компанию и развивать на базе сети для интернета разные сервисы. Какие из них в ближайшее время появятся в Алтайском крае?

— Когда мы готовили стратегию на 2019 год, то сделали несколько наблюдений. Первое — интернет сам по себе больше не услуга, а только инфраструктура для нового поколения сервисов.

Так мы приняли важное решение — расширять инфраструктуру, чтобы она технологически позволяла запускать максимальное количество сервисов. Пока до конца непонятно, какие из них станут популярными, но каналы связи должны соответствовать растущим запросам с небольшим запасом.

На первом этапе наша цель — обеспечить клиенту скорость до 1 Гбит/с. Сейчас, по данным Speedtest, в сети «Дом.ru» средняя скорость порядка 48 Мбит/с, и прирастает она в среднем на 2−4 Мбит/с в год. Но мы отстаем от самых продвинутых с точки зрения интернета стран в два-три раза.

Евгений Макагонов , директор филиала «Дом.ru» в Барнауле. Анна Зайкова

Второе решение, которое мы приняли, — развивать интернет вещей в быту и бизнесе (IoT). Как он будет работать, какими станут бизнес-модели. до сих пор мало кто знает наверняка. Но многие понимают, что нужно в эту сторону двигаться.

На данном этапе важно накопить первый клиентский опыт и практику сервисной поддержки, в том числе и в Алтайском крае.

Новый стандарт скорости

— Сколько процентов ваших абонентов в Барнауле уже имеют возможность подключить интернет со скоростью до 1 Гбит/с?

— За последние полтора года мы модернизировали до 1 Гбит/с участок сети, охватывающий порядка 10 тыс. домохозяйств. В ближайшие полгода планируем сделать еще столько же.

Работу ведем по трем направлениям. Каждый год подключаем 6 тыс. квартир в новых домах Барнаула к гигабитным сетям «Дом.ru».

Работаем по запросам клиентов, которые видят наше рекламное предложение о возможности подключить интернет на такой скорости, и благодаря одному обратившемуся абоненту мы часто подключаем целый дом.

Мы регулярно модернизируем сети там, где видим низкую скорость. Кстати, сеть «Дом.ru» в Барнауле — одна из лучших и современных в России. Мы называем ее «барнаульское кольцо».

Евгений Макагонов , директор филиала «Дом.ru» в Барнауле. Анна Зайкова

— Компания «Дом.ru» выиграла госконтракт на подключение социально значимых объектов к интернету в Алтайском крае и объявила , что будет предоставлять услуги жителям сел. Там тоже скорость будет до 1 Гбит/с?

— До конца 2021 года по госконтракту «ЭР-Телеком Холдинг» подключит более 2 тыс. социально значимых объектов края. Благодаря этому проекту мы начнем строить сеть по всему региону и подключать частных абонентов в деревнях.

Думаю, что в ближайшие два-три года быстрым домашним интернетом, современным телевидением на платформе Movix, «умными» решениями «Дом.ru» смогут пользоваться сельские жители Алтайского края.

В 2019 году по условиям госконтракта нам нужно подключить к интернету 592 социально значимых объекта.

На основе построенной сети уже в 2020 году мы запустим проект «Загородный интернет» и начнем подключать частных абонентов. Компания вложит в него собственные средства.

— Какие территории попадут в первую волну?

— Объекты, которые нужно подключить в первую очередь, разбросаны по всему краю. Поэтому конкретные районы назвать сложно, их много.

Евгений Макагонов , директор филиала «Дом.ru» в Барнауле. Анна Зайкова

Особенность проекта в том, что мы не можем идти туда, куда сами захотим, ведь этот проект совместный. Мы используем магистральные сети наших партнеров (имеются в виду другие операторы — «Ростелеком», ТТК, «Милеком» и так далее. — Прим. ред.). Плюс есть пожелания от органов власти, курирующих этот проект.

— По каким технологиям вы планируете подключать абонентов в селах?

— До узла связи, однозначно, будет оптический канал, а дальше могут использоваться различные технологии. Мы уже реализуем «Загородный интернет» в других регионах, там для подключения абонентов используются радиотехнологии, GPON (оптика до квартиры).

Скорость, которую мы планируем дать, — до 100 Мбит/с. Клиенты в частном секторе и ждут такую скорость интернета, и готовы к ней.

У многих предвзятое отношение к радиодоступу, но это стереотип. Технологии, которые мы применяем, дают качественное, устойчивое соединение и хорошие скорости. В будущем мы планируем довести канал до 1 Гбит/с и в селах региона.

Тотальная замена роутеров Wi-Fi

— У вас есть программа по замене старых Wi-Fi-роутеров на новые , которые могут дать более высокую скорость абонентам. Насколько она успешна в Барнауле?

— Если у абонента стоит старое оборудование, то оператор может обеспечить на входе в квартиру хоть 10 Гбит/с, скорость все равно будет низкой.

Евгений Макагонов , директор филиала «Дом.ru» в Барнауле. Анна Зайкова

Некоторое время назад популярным акционным предложением был бесплатный роутер при подключении к интернету. Эти роутеры были бюджетными и обеспечивали базовые потребности клиентов.

Спустя несколько лет количество интернет-устройств выросло в разы, а роутеры остались прежними. И как бы мы ни старались модернизировать сеть, улучшать и ускорять услуги, для быстрого интернета нужен новый роутер.

Сейчас мы видим, что абоненты готовы платить за качественный роутер, если им объяснить, для чего менять оборудование, что это даст лично клиенту. В Барнауле 60% новых приборов приобретают на замену старым.

Компания TP-Link производит для нас роутеры разных ценовых сегментов, от экономичного до дорогого.

Если вы решили поменять тариф на скоростной, до 600 Мбит/с, обновите роутер. По Wi-Fi у вас будет 300 Мбит/с. Наши сервисные инженеры развернут домашнюю сеть так, что в любой комнате будет хорошее соединение.

— Мобильные устройства абонентов уже поддерживают такую скорость?

— Современные — да, поддерживают. Если им не больше трех лет. Даже бюджетные модели гаджетов 2018—2019 годов выпуска способны работать на скоростях свыше 100 Мбит/с.

Евгений Макагонов , директор филиала «Дом.ru» в Барнауле. Анна Зайкова

— Еще совсем недавно провайдеры говорили , что абонентам достаточно скорости до 100 Мбит/с. Что изменилось?

— Я как геймер могу сказать, что недостаточно. В онлайн-играх все решает пинг — задержка сигнала. Из-за каких-то долей секунды твоя команда может проиграть, и 100 Мбит/с уже не хватает.

Геймеры в числе первых подключали у нас высокоскоростные тарифные планы.

Тяжелого видеоконтента становится все больше — это 4K, 8K. Продажи телевизоров с поддержкой такого разрешения тоже растут. Людям нравится четкая картинка, они хотят смотреть фильмы в лучшем качестве. Клипы на YouTube становятся все тяжелее, Full HD — это уже стандарт.

Игры тоже выпускают в высоком разрешении. Нагрузка на зрение при просмотре тяжелого контента снижается.

Быстрый интернет — это удобно. К приходу гостей можно не скачивать нужную игру или фильм. Решение о том, что посмотреть, можно принять по факту, скачать контент за минуты и провести время так, как хочется.

Евгений Макагонов , директор филиала «Дом.ru» в Барнауле. Анна Зайкова

Устройств, которые подключаются к Сети, в квартирах становится все больше. Сейчас в одной семье их минимум пять, а с распространением технологий «умного» дома станет еще больше.

— В России самые низкие цены на интернет. Будут ли расти тарифы в связи с тем , что качество услуги улучшается?

— Качественные и современные услуги не могут стоить дешево, поэтому мы не участвуем в демпинговых войнах, а продаем хороший продукт по справедливой цене.

Сейчас много энергии вкладывается в развитие сервисной поддержки. Как говорит президент Андрей Кузяев: «Мы готовы уступить клиенту во всем, кроме цены».

Такой подход — это не вопрос нашей выручки. От демпинга страдают сами абоненты, ведь компания лишается возможности развиваться, а клиенты в итоге получают некачественный продукт.

Все больше людей это понимает, что нас радует. Однако с нами остаются и те, для кого цена является решающим фактором.

Евгений Макагонов , директор филиала «Дом.ru» в Барнауле. Анна Зайкова

Цифра 1 тыс. рублей стоит в Барнауле тарифный план «Дом.ru» с высокоскоростным интернетом 600 Мбит/с в комплекте с телевидением.

Интернет вещей уже тестируют во Власихе

— Теперь давайте поговорим об интернете вещей. Ваша компания построила в Барнауле мобильную сеть LoRaWan , которая предназначена для сбора данных с датчиков в «умных» домах и на предприятиях. Есть ли клиенты?

— Мы запустили пилотный проект с «Алтайэнергосбытом» на подстанции в пригородном поселке Власиха. Там установлен датчик, и сотруднику предприятия больше не нужно ездить в удаленный район и снимать показания вручную, это экономит время и деньги. Для реализации пилота мы установили дополнительную базовую станцию.

В Алтайском крае такие решения способны существенно упростить бизнесу жизнь, особенно зимой, когда погода оставляет желать лучшего.

Интернет вещей для бизнеса мы тестируем уже более чем в 30 городах, опыт позитивный. Например, на «умном» свете в Перми затраты снизились на 40% — это уже доказанный результат. Те предприятия, которые внедрят такие технологии в числе первых, определенно выиграют.

Евгений Макагонов , директор филиала «Дом.ru» в Барнауле. Анна Зайкова

— В чем отличие вашей технологии от того , что предлагают сотовые операторы?

— Радиус действия базовой станции у нас существенно больше, до 20 км. Ее установка стоит значительно дешевле, и мы можем перенести ее на нужное место за три часа. На предприятии не требуется устанавливать USB-модем, только датчики, что позволяет экономить на оборудовании.

— Когда появится решение для дома?

— Мы планируем запустить систему «умный дом» в 2020 году. Сейчас продумываем набор датчиков, чтобы учесть все потребности и выпустить удобный продукт. В том числе создаем свое решение для голосового управления системой. У президента нашей компании, Андрея Кузяева, есть мечта, чтобы люди говорили не «Окей, Google», а «Окей, „Дом.ru“».

Я сам раньше скептически относился к «умному дому», но недавно изменил мнение. Уезжали с семьей в отпуск, и я по пути в аэропорт думал, перекрыл ли воду. Забыл, потому что торопились. Скоро будет возможность проверять такие вещи и управлять ими дистанционно — очень удобно.

Евгений Макагонов , директор филиала «Дом.ru» в Барнауле. Анна Зайкова Специальный вопрос — «Дом.ru» анонсировал проект по организации городского Wi-Fi в Нагорном парке еще два года назад. Он будет реализован или от него отказались? — Проект есть. Так как это городская территория, мы будем действовать по согласованию с администрацией Барнаула и в рамках тендерных процедур, как только они будут объявлены. Хороший современный Wi-Fi — недешевое решение. К тому же рассматривается возможность построить сеть сразу и на пешеходной ул. Мало-Тобольской. Мы считаем, что лучше отложить строительство сети, но сделать все качественно. К слову, в Барнауле уже появились первые дворы, где есть наш Wi-Fi, его мы делаем за свой счет, горожане уже могут пользоваться. Например, в доме на ул. Приречной.

О чем еще рассказал собеседник

О телевидении нового формата — Количество каналов перестало быть критерием выбора для абонентов. Сейчас ключевое требование — удобство управления видеоконтентом, возможность подключить только те каналы, которые интересны. Плюс комфорт с технологической точки зрения — все должно работать, не «подвисать». Поэтому операторы вкладывают в развитие видеоплатформ, они должны быть интуитивно понятными. Чтобы через три-четыре дня использования ты уже не задумывался, где и что искать. О тестировании 5G — В 2020 году мы планируем тестировать сеть 5G в Алтайском крае. Госкомиссия выделила «ЭР-Телекому» диапазон частот для тестирования 5G. Оно будет проходить более чем в 50 опытных зонах по всей стране. Наша компания планирует участвовать в развитии сетей 5G в России, предоставлять сотовым компаниям свою проводную инфраструктуру.

Что известно о Евгении Макагонове

Евгений Макагонов родился 18 июня 1982 года в городе Георгиевске Ставропольского края. Высшее образование получил в Северо-Кавказской академии госслужбы в Пятигорске по специальности «государственное и муниципальное управление». Там же окончил аспирантуру.

В «Дом.ru» пришел работать в 2013 году на должность замдиректора филиала «ЭР-Телеком Холдинга» в Нижнем Новгороде. Директором филиала компании в Барнауле работает с 2017 года.

Женат, воспитывает дочь. В свободное время любит читать, заниматься спортом, путешествовать, увлекается автомобилями.