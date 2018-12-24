Имущество алтайского предприятия втридорога купил новосибирский зернотрейдер

Ажиотажный спрос на имущественный комплекс хлебоприемного пункта (ХПП) в Поспелихинском районе, принадлежавший обанкротившейся барнаульской фирме «Альянс», разогрел торги. Цена взлетела в три раза от стартовой. Официальным покупателем оказалась малоизвестная на рынке фирма. Однако представители крупной новосибирской компании-зернотрейдера, до недавнего времени арендовавшей ХПП, пояснили, что продолжат работу.

Осудили и обанкротили

Хлебоприемное предприятие на станции Озимовская в Поспелихинском районе находилось в собственности барнаульской компании «Альянс», видимо, с 2014 года. Между тем, ее бывший коммерческий директор и фактический владелец Игорь Крупицкий попал под уголовное преследование.

Пока шло следствие, а потом и суд, кредитор «Альянса» из Челябинска подал заявление о признании фирмы банкротом.

Игоря Крупицкого в мае 2018-го осудили за мошенничество с зерном — ему дали 3,5 года в исправительной колонии строгого режима (хотя вину он и не признал). А комплекс зданий и оборудования ХПП выставили на торги в конце 2018-го по стартовой цене 27 млн рублей.

Озимовское ХПП в Поспелихинском районе. alians22.ru

Пятеро претендентов

Озимовское ХПП считается небольшим, его емкость — 30 тыс. тонн зерна (для сравнения: емкость Краснощековского ХПП, входящее в «Грану», — 54 тыс. тонн). К тому же оно довольно старое — многие здания и сооружения возведены здесь еще в 1960-х годах.

В то же время оно стоит на железнодорожной ветке и вблизи автомагистрали, и это его существенный плюс. В общем, имущественный комплекс ХПП оказался весьма востребованным: на торги допустили пятерых участников — четырех из Алтайского края и одного из Красноярска.

Озимовское ХПП в Поспелихинском районе. alians22.ru

Зерновики и строители

Претендовали на комплекс как те, кто ведут зерновой бизнес (например, Язевское ХПП из Алейского района и «Тандем-Агро»), так и компании, в документах которых это направление не обозначено.

К примеру, заявку на торги подали фирмы барнаульца Алексея Домуховского «Столица» (техобслуживание и ремонт автомобилей) и красноярского бизнесмена Чжао Вэньцзюаня «Строй-Мастер» (строительство жилых и нежилых зданий).

Так или иначе, только за первый час торгов цена, за которую готовы были купить Озимовское ХПП участники, возросла вдвое. В конечном итоге победила фирма «СтройДом» с ценой 90,27 млн рублей — то есть более чем втрое дороже, чем на старте.

13 декабря с ней заключили договор купли-продажи, следует из публикации конкурсного управляющего «Альянса» в «Едином федреестре сведений о банкротстве».

Озимовское ХПП в Поспелихинском районе. alians22.ru

Кто покупатель

Фирма «СтройДом» зарегистрирована в Бобровке Первомайского района в 2014 году, и ее основной вид деятельности — строительство нежилых зданий.

Между тем, в конце 2017 году «Алтайская Нива» сообщала: ХПП взяла в долгосрочную аренду «Новосибирская продовольственная корпорация».

Учредитель и руководитель НПК — новосибирец Александр Тепляков, в структуру корпорации входят два ХПП и еще два крупных сельхозпредприятия в Новосибирской области. Корпорация начинала бизнес как зернотрейдер и по-прежнему совершает торговые операции.

Озимовское ХПП в Поспелихинском районе. alians22.ru

Корпорация восстановила работу Озимовского ХПП и вернула всех работников (а их 30 человек). На ее сайте указано: Озимовское ХПП является ее частью. А в качестве юрлица, которое ведет бизнес в Поспелихинском районе, называется фирма «Алткарантин», зарегистрированная в Алтайском крае.

Но новосибирцы уходить с ХПП не планируют. Как пояснил altapress.ru гендиректор «Алткарантина» Денис Тепляков, Озимовский ХПП остается в составе НПК, покупка совершена в ее интересах.

Цель — зерновая торговля

Представитель зерновой отрасли края, владеющий крупным элеватором в крае, полагает, что ажиотажный спрос на мощности по хранению зерна связан с высокой рентабельностью зернотрейдинговых операций.

Цель приобретения Озимовского ХПП, находящегося на железной дороге, по его мнению, — скупка зерна и его дальнейший экспорт с использованием льготного тарифа, который предоставлен Новосибирской области и в ближайшее время, видимо, будет предоставлен и Алтайскому краю.

Не случайно среди других участников торгов было «Язевское ХПП», принадлежащее другому зернотрейдеру (уже алтайскому) и недавно прошедшее масштабную модернизацию. Эксперт полагает, что и другие участники торгов, вероятнее всего, представляли интересы трейдинговых компаний.