16 декабря
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Экономика

Банк «Открытие» добавил сервис по управлению эквайрингом в интернет-банк для крупного корпоративного бизнеса

Теперь клиенты, пользующиеся торговым эквайрингом банка, смогут централизованно контролировать все поступления на счета: как в разрезе отдельных точек продаж и даже терминалов, так и по каждой транзакции с детализацией по датам.

Банк «Открытие».
Банк «Открытие».
Анна Зайкова.

Бесплатный сервис реализован в интернет-банке «Открытие-Бизнес Онлайн» и будет интересен компаниям любого уровня — от некрупных фирм до холдингов, управляющих сотнями точек продаж. Помимо поступлений, в новом разделе интернет-банка клиент сможет увидеть сумму списанных комиссий, что повысит прозрачность расходов и эффективность управления экономикой сети.

— Новый сервис «Открытия» для корпоративных клиентов — это удобный инструмент, позволяющий казначеям видеть полную картину транзакций во всех магазинах в режиме онлайн с максимальной детализацией. Выручка поступает в точки продаж по разным каналам, и клиентам важно располагать актуальными данными для контроля денежных потоков.

В ближайшее время мы планируем представить в интернет-банке еще один онлайн-сервис по управлению финансами сети продаж, позволяющий отслеживать безналичные расчеты через Систему быстрых платежей — куайринг. Тренд по оплате покупок с помощью QR-кода с каждым месяцем набирает обороты, поэтому крупный бизнес сможет существенно сэкономить на привычном торговом эквайринге, внедряя новые технологии в операционную деятельность, — прокомментировал Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Открытие».

Транзакционный бизнес корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие» предлагает крупным корпоративным клиентам мультифункциональную линейку продуктов для расчетов, управления ликвидностью и повышения эффективности работы казначейства. Современный IT-ландшафт и высокий уровень экспертизы позволяют оперативно разрабатывать и внедрять интеграционные решения для компаний с холдинговой структурой и развитой филиальной сетью на базе новейшей системы дистанционного банковского обслуживания «Открытие-Бизнес Онлайн».

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