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Экономика
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Банк России усилит контроль за национальными платежными системами

В Госдуму внесены проекты поправок к закону «О национальной платежной системе», которые подразумевают усиление контроля за мобильными переводами россиян и запрет на деятельность иностранных платежных систем в России.

Банк России.
Банк России.
cbr.ru

Сейчас банки не обязаны уведомлять ЦБ о начале использования мобильными платежными системами Apple Pay, Samsung Pay, MirPay, пишет «Коммерсант».

Законопроект вводит такую обязанность, а также запрещает банкам предоставлять поставщикам платежных приложений аналоги подписи, коды и пароли, которые используются для удостоверения права клиента распоряжаться своими деньгами.

Также поправка запрещает иностранным операторам осуществлять электронные платежи россиян без оператора платежной системы, зарегистрированного в реестре Центробанка, пишет ura.ru. Если они хотят продолжить работу в России, им придется открыть юрлицо в РФ и привести свои правила работы в соответствие с российским законодательством. Речь идет о Alipay, WeChat, MoneyGram, Intel Expres и других.

Цель новации — контроль и защита интересов граждан, пояснил изданию глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. Если поправки будут приняты, граждане смогут обращаться в случае проблем в ЦБ, Роспотребнадзор и другие органы.

Ранее сообщалось, что ЦБ начал готовиться к отключению банков от Visa и Mastercard. Также Центробанк рекомендовал небольшим банкам найти запасного партнера, который смог бы обслуживать их карты. Это может потребоваться, если нынешний банк-спонсор отключат от международных платежных систем, пишут «Ведомости» со ссылкой на информационное письмо Банка России.

По мнению нескольких банкиров, ЦБ страхуется не только от краха банков-спонсоров, но и от возможных санкций, которые грозят отключением спонсора от Visa и Mastercard.

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