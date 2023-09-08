Банк России выпустил золотую монету номиналом 50 рублей

Тираж монеты — до 150 тыс. единиц.
Монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему без ограничений.
Банк России выпустил в обращение инвестиционную золотую монету номиналом 50 рублей, посвященную Георгию Победоносцу, сообщает ТАСС.
Тираж монеты — до 150 тыс. единиц.
Монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему без ограничений.
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