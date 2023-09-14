14 сентября
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Экономика
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Банк Уралсиб запустил сервис проверки клиентских операций в онлайн-банке для бизнеса

Пользователям интернет-банка для бизнеса Уралсиб Бизнес Онлайн теперь доступен «Белый бизнес»* — сервис превентивной оценки клиентских операций на соответствие нормам 115-ФЗ, который поможет отслеживать онлайн риски ограничений по 115-ФЗ или блокировки интернет-банка.

Банк Уралсиб запустил сервис проверки клиентских операций в онлайн-банке для бизнеса.
Банк Уралсиб запустил сервис проверки клиентских операций в онлайн-банке для бизнеса.
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Мы покажем ваш рейтинг надежности и зоны риска в вашей работе, а также подскажем, как этих рисков избежать. Заранее предупредим о риске возможной блокировки интернет-банка.

Сервис постоянно анализирует ваши операции и формирует рейтинг безопасности (счета в целом и каждого платежа в отдельности) по следующим параметрам:

  • назначение платежей;
  • движение средств по счету;
  • объем уплачиваемых налогов;
  • влияние контрагентов на репутацию бизнеса.

Для оценки рисков мы опираемся на все соответствующие законы, указания и требования ЦБ РФ. Сервис позволяет клиентам взглянуть на свой бизнес глазами банка и снизить вероятность деловых и финансовых потерь.

Более подробную информацию о сервисе, а также других продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

* Предоставляется совместно с онлайн комплаенс сервисом FinCheck, правообладатель ПО ООО «Рокитмен», ИНН 6670295181.

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