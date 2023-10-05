Банки начали кредитовать автодилеров для покупки новых машин в дружественных странах

Учитывая меняющиеся тренды российского авторынка, банки запускают специальные кредитные программы для автодилеров, позволяющие приобретать новые автомобили на заводах за рубежом. При этом большинство кредитных организаций пока не готовы выдавать автокредиты на приобретение новых автомобилей за пределами России.