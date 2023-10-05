Банки начали кредитовать автодилеров для покупки новых машин в дружественных странах

Первыми о появлении программы кредитования автодилеров на закупки в дружественных странах объявили банк «Открытие» (входит в группу ВТБ) и его подразделение «Открытие Авто». Целевая программа финансирования дилеров «Мультибренд с авансом», представляющая из себя возобновляемую кредитную линию, позволяет приобретать автомобили на заводах-изготовителях в дружественных странах с целью их дальнейшей реализации в автосалонах на территории России. Новая программа позволяет профинансировать полную стоимость автомобиля на этапе его производства за границей.
Очевидно, что такие программы скоро начнут внедрять и другие кредитные организации. По сути, новый инструмент дает возможность автодилерам увеличить объемы ввозимых новых автомобилей, а покупателям обновлять свой парк подержанных автомобилей через официальные каналы параллельного импорта, то есть в автосалонах.
По данным компании «Автомаркетолог», доля ввезенных на частных лиц машин снизилась в августе с 83% до 78%, тогда как доля импортированных юрлицами авто выросла на треть (+32%).