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Экономика

Банки отказываются кредитовать несчастных россиян до зарплаты

Российские банки не спешат выдавать кредиты до зарплаты, чтобы предоставить россиянам альтернативу дорогим микрозаймам, сообщает РИА «Новости».

Зарплата. Кошелек.
Зарплата. Кошелек.
CC0

Накануне Сбер запустил сервис для выдачи займов до зарплаты в размере до 30 тыс. рублей — на один месяц со ставкой 12,9−19,9% годовых.

При этом далеко не все российские банки готовы поддержать конкурента и предложить свои варианты такого кредита.

«Пока что не планируют вводить подобные кредиты в банке „Ак Барс“, крымском РНКБ и банке „Санкт-Петербург“, клиенты которого могут подключить кредитный лимит к зарплатой карте, а минимальный срок кредита составляет 13 месяцев», — отмечает агентство.

Клиенты Альфа-банка, получающие зарплату на карту, могут получить заработанное раньше положенного срока, однако после придется заплатить комиссию.

Альтернативу микрозаймам предлагают в «Почта банке» — до зарплаты или пенсии можно беспроцентно занять до 10 тыс. рублей.

Кстати, в марте 2021 года россияне побили все рекорды по количеству микрозаймов и долгов по ним.

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