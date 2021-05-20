Банки отказываются кредитовать несчастных россиян до зарплаты

Российские банки не спешат выдавать кредиты до зарплаты, чтобы предоставить россиянам альтернативу дорогим микрозаймам, сообщает РИА «Новости» .

Накануне Сбер запустил сервис для выдачи займов до зарплаты в размере до 30 тыс. рублей — на один месяц со ставкой 12,9−19,9% годовых.

При этом далеко не все российские банки готовы поддержать конкурента и предложить свои варианты такого кредита.

«Пока что не планируют вводить подобные кредиты в банке „Ак Барс“, крымском РНКБ и банке „Санкт-Петербург“, клиенты которого могут подключить кредитный лимит к зарплатой карте, а минимальный срок кредита составляет 13 месяцев», — отмечает агентство.

Клиенты Альфа-банка, получающие зарплату на карту, могут получить заработанное раньше положенного срока, однако после придется заплатить комиссию.

Альтернативу микрозаймам предлагают в «Почта банке» — до зарплаты или пенсии можно беспроцентно занять до 10 тыс. рублей.

Кстати, в марте 2021 года россияне побили все рекорды по количеству микрозаймов и долгов по ним.