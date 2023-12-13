Банки помогают автопроизводителям финансировать формирующиеся дилерские сети

Текущий авторынок мотивирует игроков активнее перестраивать процессы и искать маржинальные форматы ведения бизнеса. Авторынку сегодня требуются новые схемы финансирования всего цикла производства, логистики и реализации машин. В этом направлении работают сегодня многие российские банки, поддерживая новых автопроизводителей и предоставляя кредитные средства на пополнение оборотного капитала и финансирование только формирующейся дилерской сети.

Так, «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и ООО «БАИК РУС» запустили программу финансирования склада для дилерской сети автопроизводителя. Банк сегодня продолжает наращи­вать финансирование складов 12 автопро­изводителей в легковом и коммерческом сегментах.

По условиям программы финансирования склада банк приобретает права требования у дистрибьютора к его официальным дилерам и предоставляет дилерам отсрочку платежа на предоставляемые транспортные средства под залог приобретаемой автотехники. При этом постановка и снятие залога проводится за один рабочий день, а оплата дистрибьютору — в день отгрузки.

Для дилерских центров в рамках финансирования склада предусмотрена только ежемесячная выплата процентов, а оплата основного долга — в конце срока. Срок финансирования — до полугода, лимит устанавливается на основе потребностей конкретного дилера, в зависимости от плана продаж и финансового состояния. Также возможно досрочное погашение в размере полного объема кредита в любой момент времени до истечения даты финансирования. Авторитейлеры при этом не обязаны страховать склад и предоставлять банковскую гарантию.

По словам экспертов авторынка, основной задачей подобных финансовых программ для дилерской сети новых марок в России является более эффективное планирование поставок и увеличение объема продаж автомобилей. Целевое финансирование помогает дилерам в текущих условиях улучшить финансовое положение и снизить риски кассового разрыва, а также повысить оборачиваемость оборотного капитала.