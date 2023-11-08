Банки внедряют речевую аналитику для повышения продаж и качества обслуживания

Пилотный проект по внедрению аудиобейджей — технологии речевой аналитики от билайн бизнес проходил в пяти офисах банка «Открытие» (входит в группу ВТБ) в течение четырех месяцев. Аудиобейджи позволяют оценить общение сотрудника с клиентом банка на соответствие сервисным стандартам и, при необходимости, скорректировать коммуникацию и повысить качество продаж.