25 января
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Экономика

Банкомат российского производства одобрили в ЦБ

Центробанк провел испытания и сертифицировал банкомат с функцией приема и выдачи банкнот. Устройство разработали в московской компании САГА.

Банкомат.
Банкомат.
СС0

После введения санкций на поставки импортного оборудования и программного обеспечения (ПО), российские банки сталкиваются с нехваткой новых банкоматов, а также с проблемой обновления старых, указывает bfm.ru.

Первые банкоматы передали пяти банкам в декабре прошлого года. По итогам тестирования компания ожидает формирования объема закупок, сообщает «Интерфакс».

Цифра

Предприятие готово выпускать порядка 25 тыс. аппаратов в год.

Ранее пьяный «умелец» искусно замаскировался и решил подломить банкомат ножичком.

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