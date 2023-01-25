Банкомат российского производства одобрили в ЦБ

После введения санкций на поставки импортного оборудования и программного обеспечения (ПО), российские банки сталкиваются с нехваткой новых банкоматов, а также с проблемой обновления старых, указывает bfm.ru.
Первые банкоматы передали пяти банкам в декабре прошлого года. По итогам тестирования компания ожидает формирования объема закупок, сообщает «Интерфакс».
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Предприятие готово выпускать порядка 25 тыс. аппаратов в год.
Ранее пьяный «умелец» искусно замаскировался и решил подломить банкомат ножичком.
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