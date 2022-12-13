13 декабря
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Происшествия

Пьяный «умелец» искусно замаскировался и решил подломить банкомат ножичком

В Еврейской автономной области (ЕАО) арестовали жителя села Воскресеновка за попытку похитить деньги из банкомата, пишет Lenta.ru.

Банкомат.
Банкомат.
СС0

Мужчина выпивал с товарищами. Спиртное закончилось, и он решил украсть деньги из банкомата на выпивку.

Он спрятал лицо под шарфом, надел перчатки и взял нож.

Когда начал взламывать банкомат, сработала сигнализация.

Пьяный мужчина испугался и сбежал, но решил осуществить задуманный план в другом банке. Он вскрыл ножом дверцу терминала, но сейфовый замок остался закрыт.

В отдел полиции поступило сообщение о попытке взлома, 34-летнего мужчину задержали.

Между тем суммарно в банкоматах находилось 4,7 млн рублей.

Ранее мужчина хотел украсть деньги из банкомата и разбил его кувалдой.

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