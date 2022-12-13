Пьяный «умелец» искусно замаскировался и решил подломить банкомат ножичком

Мужчина выпивал с товарищами. Спиртное закончилось, и он решил украсть деньги из банкомата на выпивку.
Он спрятал лицо под шарфом, надел перчатки и взял нож.
Когда начал взламывать банкомат, сработала сигнализация.
Пьяный мужчина испугался и сбежал, но решил осуществить задуманный план в другом банке. Он вскрыл ножом дверцу терминала, но сейфовый замок остался закрыт.
В отдел полиции поступило сообщение о попытке взлома, 34-летнего мужчину задержали.
Между тем суммарно в банкоматах находилось 4,7 млн рублей.
Ранее мужчина хотел украсть деньги из банкомата и разбил его кувалдой.
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