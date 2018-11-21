Санатории и мэрия Белокурихи задолжали 3 млн за благоустройство перед приездом Путина

Барнаульская компания по поставке светодиодной продукции «Силэн-СтройИнвест» банкротит «Дирекцию санаториев курорта Белокуриха». Фирма недополучила деньги за поставку продукции для обновления стелы на въезде в город-курорт. Бывшего руководителя дирекции, пять санаториев и администрацию Белокурихи хотят привлечь к субсидиарной ответственности. Они планируют рассчитаться с долгами за счет средств курортного сбора.

В июне 2016 года компания «Курорт Белокуриха» объявила, что вместе с 15 санаториями Белокурихи вложит в реконструкцию стелы на въезде в город 21 млн. рублей. Планировалось полностью заменить покрытие и буквы, а также установить новые уличные светильники в городе. С обновлением торопились, потому что в июле город-курорт должен был посетить Владимир Путин для участия в заседании президиума Госсовета по поводу введения курортного сбора. Стелу успели реконструировать в июле, однако президент в итоге прилетел только в августе.

Сколько должны санатории

Буквы для стелы и светильники с опорами для улиц города поставила барнаульская компания «Силэн-СтройИнвест». Стороны договорились, что платить за товар будут в рассрочку. Однако внушительную часть суммы поставщик недополучил.

Согласно судебным документам, буквы «Белокуриха» и «город курорт», а также элемент «Радон» для стелы обошлись в 2 млн 643 тыс. рублей. Заказчики оплатили чуть меньше половины этой суммы и остались должны 1 млн 293 тыс. рублей.

Освещение стоило 1 млн 144 тыс. рублей. Из этой суммы компания «Силэн-СтройИнвест» недополучила почти 974 тыс. рублей.

Не дождавшись денег, подрядчик обратился в Арбитражный суд Алтайского края с исками о взыскании долгов. В июне 2017 года вынесли два решения в пользу «Силэн-СтройИнвест» на общую сумму 2 млн 604 тыс. рублей — в нее входят два основных долга, неустойки и пошлины.

Однако и после этого поставщику не вернули долги. Компания снова обратилась в алтайский арбитраж — с иском о признании банкротом «Дирекции санаториев курорта Белокуриха». В апреле 2018 года в компании ввели процедуру наблюдения. Сейчас банкротство находится в стадии конкурсного производства, управляющим назначили Михаила Полякова.

Стела на въезде в Белокуриху. пресс-служба АО «Курорт Белокуриха»

Кто будет расплачиваться

В начале ноября 2018 года конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя «Дирекции санаториев курорта Белокуриха» Сергея Криворученко, учредителей АО «Курорт Белокуриха», санатории «Алтай-West», «Россия», «Алтайский замок», «Эдем» и администрацию Белокурихи. С них хотят солидарно взыскать более 3 млн рублей.

Сергей Криворученко,

экс-руководитель «Дирекции санаториев курорта Белокуриха»:

Действительно, у нас есть задолженность — мы сделали объем работ, превышающий наши возможности. Сложно было оценить затраты, мы ведь рассчитывали на то, что региональный бюджет окажет содействие. Но в итоге все свалилось на наши плечи. Мы ни в коем случае не отказываемся от этих обязательств и планируем рассчитаться с подрядчиком, в том числе за счет курортного сбора. Но на это нужно время. В том, что они не захотели больше ждать и обратились в суд, мы их понимаем и серьезных претензий к ним не имеем.

В юридической компании, которая защищает интересы «Силэн-СтройИнвест», считают, что подрядчик достаточно долго ждал, прежде чем обратиться за защитой своих прав. Юристы уверены в успешном для них исходе дела.

Дарья Гребельная,

юрисконсульт компании «Трансфинит групп»: