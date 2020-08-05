Барнаул признали городом, где лучше всего в России распоряжаются «общественными финансами»

Столица Алтайского края впервые стала победителем в номинации «За лучшее управление муниципальным долгом».

В 2020 году в конкурсе приняло участие 201 муниципальное образование из 54 регионов. Участников оценивают по 6 номинациям, включающим 74 индикатора.

«Барнаул принимает участие в данном конкурсе с момента его основания и традиционно занимает лидирующие позиции», — отметили в администрации города.

Публикацию о победе в конкурсе городская администрация сопроводила такой инфографикой:

Муниципальный долг Барнаула. barnaul.org.

Конкурс организует редакция журнала «Бюджет» при поддержке Минфина, Совета Федерации и Союза финансистов России.

Между тем отметим, что в финансовых вопросах у краевой столицы хватает проблем. Например, на прошедшем в марте текущего года глава Барнаула Вячеслав Франк в ходе отчета о работе городской администрации отмечал, что муниципалитету не хватает денег.

Так, для качественного решения вопроса уборки снега Барнаулу требуется 1,5 млрд рублей, а для обновления общественного транспорта — без малого 11 млрд рублей. «Бюджет города не располагает такими средствами», — прямо заявил Франк.

Никуда не далась и серьезнейшая проблема того, связанная с тем, что городские власти продолжают жить под гнетом долгов по исполнительным листам.

«Огромной нагрузкой на бюджет является исполнение судебных решений. Их размер превысил 6 млрд рублей. Это больше всех налогов и доходов Барнаула за прошлый год», — признал городской голова.